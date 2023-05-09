Японский кроссовер Toyota RAV4 стал самым популярным автомобилем в мире в 2022 году. За прошлый год было поставлено более миллиона единиц, согласно данным JATO Dynamics.

Примечательно, что 43% от общего числа было поставлено в Северную Америку — в США не спешат покупать только отечественный автопром по типу Ford.

Стоит отметить, что японский кроссовер не очень ценится в Европе — было поставлено около 90 тыс. авто, что составляет всего 9%. В Китае RAV4 реализовали 33% от общего количества.

Второе место занимает бюджетный Toyota Corolla — было продано около 992 тыс. авто в 2022 году. Доступность и надежность подкупили многих водителей. К тому же, сейчас многие государства предлагают льготы при покупке электрокаров или гибридных авто.

Тройку лидеров замыкает американский автомобиль Илона Маска — Tesla Model Y с отметкой в 747 тыс. авто. Кроссовер особенно ценят в Европе — 19% всех продаж приходится на ЕС.

Четвертое место снова за кроссовером — это Honda CR-V с показателем в 733 тыс. авто. Очередной гибрид, который позволяет существенно экономить на топливе.

Пятерку лидеров замыкает премиальная Toyota Camry с показателем в 673 проданных авто. Весь топ состоит из гибридных или полностью электрических автомобилей.

В Украине активно покупают подержанные авто. Среди них не так уж и много электрокаров — ожидаемо, в апреле 2023 покупали бюджетники. Речь идет об авто Renault, Volkswagen и Skoda.