Российский стендап-комик Руслан Белый отказался ехать на фронт, чтобы не воевать против защитников Украины. Об этом артист рассказал во время одного из своих последних выступлений.

Руслан заявил, что на территории независимой Украины живет его отец и много других родственников, и даже друг. Белый добавил, что он не хочет встретиться со своим другом из Одессы на фронте, чтобы тот стрелял в него из миномета.

— Я не собираюсь отстаивать интересы Путина. Тем более, куда мне идти — отец из Украины, как и половина родственников. В Одессе есть друг Евгений. Последнее, что я хочу, это чтобы он стрелял в меня из миномета с фразой: Не все так однозначно, Руслан, — заявил артист со сцены.

Руслан также проехался и по российским пропагандистам, которые постоянно говорят о необходимости нападения со стороны РФ, чтобы предотвратить атаку со стороны Украины.

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— Для чего Украина сделала бы это? Для анекдота? Напала как-то Украина на Россию, благо Лукашенко знал, откуда готовилось нападение, — высмеял артист нелепую фразу самопровозглашенного президента Беларуси.

Напомним, что есть еще один российский комик, который критикует РФ и поддерживает Украину. В начале2023 года Максим Галкин крикнул Героям слава со сцены, а также добавил, что не может быть нейтральным на фоне войны, которая начала Россия.