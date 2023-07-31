Утром 31 июля Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав в жилой дом и здание учебного заведения. По состоянию на 12:00 известно, что погибло пять человек, среди которых 10-летний ребенок, количество пострадавших возросло до 34. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Украинцы не сдерживают своих эмоций, желая стране-агрессора всего наихудшего и публикуя страшные кадры последствий обстрелов террористами наших городов. Звезды шоу-бизнеса также уже отреагировали на обстрел Кривого Рога сегодня.

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк выразила свои соболезнования всем пострадавшим.

— Мои соболезнования всем, кто пострадал сегодня от проклятых террористов, — написала она.

Певица Наталья Могилевская показала последствия попадания в жилой дом.

Ведущий Андрей Бедняков отметил, что страна-убийца вновь обстреляла украинские города, показав разрушенные гражданские дома в Сумах и Кривом Роге.

— У них как всегда “цель достигнута”. Но цель будет достигнута только тогда, когда вас изолируют от мира, накроют огромным тазом, куполом или чем-то еще. И там жмите друг другу руки и жалуйтесь на загнивающий Запад, — эмоционально сказал он.

Также Бедняков выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

Певец Владимир Дантес также показал разрушенных жилой дом.

— Это Кривой Рог. Обычный дом, где жили обычные люди, — написал он.

Исполнительница Тина Кароль написала на черном фоне: — Кривой Рог. Люди, судьбы, мечты. Сочувствие и боль.

Певица Настя Каменских поделилась новостями на момент своей публикации. Тогда было известно о 20 пострадавших и двух погибших, а также, что некоторые люди находятся под завалами.

Модель Даша Астафьева обратилась к людям с просьбой, чтобы они держались.

Певица MamaRika выразила свои соболезнования всем, кого коснулся этот обстрел напрямую.

— Ужас, — лаконично написала она.

Исполнительница Светлана Тарабарова показала кадры обстрелов российскими оккупантами Кривого Рога и ее родного Херсона, который ежедневно страдает от страны-агресора – и 31 июля не стало исключением.

— Кривой Рог… Мои соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших… А про родной Херсон вообще, там ежедневно ад, — написала певица.

Исполнитель Alekseev назвал очередной обстрел украинского города “российская армия и ее подходы”.

— Суперточным оружием уничтожен очередной жилой дом с мирными людьми. Операция прошла успешно. Обязательно наградите своих героев медалью за доблесть и отвагу, — подчеркнул певец.