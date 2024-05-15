Американская актриса Мерил Стрип получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за заслуги и вклад в кинематограф. Звезде вручили награду на церемонии открытия мероприятия 14 мая.

Мерил Стрип получила Золотую пальмовую ветвь

Награду Стрип вручила ее коллега, французская актриса Жюльет Бинош. Получая Золотую пальмовую ветвь под овации зала, звезда расплакалась и поблагодарила зрителей за то, что им “не надоело ее лицо”.

Это вторая награда Мерил Стрип, полученная на Каннском кинофестивале. Впервые она была удостоена Золотой пальмовой ветви 35 лет назад за роль в судебной драме Фреда Скеписи Крик в темноте.

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Со сцены фестиваля Стрип вспомнила, как в последний раз была в Каннах в 1989 году. Актриса отметила, что на тот момент у нее было трое детей, ей должно было исполниться 40 лет и она думала, что ее карьера закончена.

— Единственная причина, почему я здесь сегодня вечером, — это очень талантливые люди, с которыми я работала. Вам всем я так многим обязана. Я очень благодарна, что вам не надоело мое лицо, — сказала Стрип.

Еще одной почетной Золотой пальмовой ветвью в этом году будет удостоен автор Звездных войн и Индианы Джонса Джордж Лукас. Он получит награду 25 мая во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

Напомним, что Мерил Стрип 74 года. Она снимается в кино с 1977 года. Звезда была 21 раз номинирована на премию Оскар и трижды становилась ее лауреатом. Также она является обладательницей девяти наград Золотой глобус и почетного Золотого медведя Берлинского кинофестиваля 2012 года.