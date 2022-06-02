Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, сколько средств удалось собрать на втором благотворительном телемарафоне Save Ukraine #StopWar.

В Instagram артистка написала, что собрано 6 млн грн. На эти средства будет закуплено медицинское оборудование для больниц Украины, ежедневно принимающих раненых.

— Спасибо всем, кто пришел к Бранденбургским воротам, и всем, кто смотрел нас по всему миру, — отметила Ефросинина.

29 мая прошел второй благотворительный телемарафон Save Ukraine #StopWar. В нем приняли участие Океан Эльзы, Тина Кароль, Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитіла, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra и другие звезды.

Сейчас смотрят

Артисты выступили живым звуком из Киева и его города-побратима Берлина. Ведущими мероприятия стали Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

Напомним, что первый благотворительный телемарафон прошел 27 марта. На нем удалось собрать 40 млн грн.