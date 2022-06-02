Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, сколько средств удалось собрать на втором благотворительном телемарафоне Save Ukraine #StopWar.
В Instagram артистка написала, что собрано 6 млн грн. На эти средства будет закуплено медицинское оборудование для больниц Украины, ежедневно принимающих раненых.
— Спасибо всем, кто пришел к Бранденбургским воротам, и всем, кто смотрел нас по всему миру, — отметила Ефросинина.
29 мая прошел второй благотворительный телемарафон Save Ukraine #StopWar. В нем приняли участие Океан Эльзы, Тина Кароль, Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитіла, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra и другие звезды.
Артисты выступили живым звуком из Киева и его города-побратима Берлина. Ведущими мероприятия стали Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.
Напомним, что первый благотворительный телемарафон прошел 27 марта. На нем удалось собрать 40 млн грн.