Певица Наталия Могилевская рассказала про любимого человека.

Артистка призналась, ее избранник сейчас все время находится рядом с ней.

— Он ездит со мной, защищает меня. Мы бываем в таких местах — даже там, где “пропали” воинские части – они находятся под землей, а для врага их просто не существует… Вчера были в Запорожье, вблизи которого находятся русские войска. Это опасные места. Он ездит со мной и защищает. Мне с ним, как в песне – и смерть не страшна, — призналась Могилевская.

Однако артистка считает, что во время войны истории о любви немного неуместны. Имя избранника раскрывать не стала.

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— Нашу историю мы обязательно расскажем, но после войны. Я очень благодарна ему, что он был рядом, — подчеркнула Наталия.

Наталия Могилевская одна из немногих звезд, кто во время полномасштабной войны не стал уезжать с Киева. Артистка ездит по разным местам, поддерживает военных и мирных жителей.

Ранее Могилевская раскрыла историю написания песни Ми будем стояти!. Композиция артистки посвящена войне и стойкости украинцев.