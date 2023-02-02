Певица Светлана Тарабарова высказалась об артистах-предателях и тех, кто замалчивает полномасштабную войну в Украине.

Говорит, ей их жаль, поскольку это люди, которые не чувствуют, что в этой жизни есть смыслом и за что нужно на самом деле бороться. Уверена, такие выбирают деньги, поскольку другого оправдания найти не может.

— Есть много семей, которые выехали из России и поддерживают Украину, которые изменили свою жизнь, как и все мы. Бросили свои дома, продали бизнесы если успели. На таких людей хочу делать акценты, а не на тех, кто выбирает личное предательство, для меня это предательство, ты изменяешь себе, как человеку, — отметила Тарабарова.

Добавляет, не понимает, как, например, такой человек может воспитывать детей и как ребенку потом сказать, что в нужный момент ты не поддержал своих людей и не стал на бок справедливости.

Сейчас смотрят — Если им так спится — окей. Мы и без них справимся, мы выстоим и будем жить в классной стране, мы уже в ней живем. Несмотря на обстрелы, ракеты. Нас не сломать, у нас правильные ориентиры, есть свобода, цели. После победы, а она обязательно должна быть, мы будем отстраивать, захотим учиться тут и жить, не будем смотреть на право и лево. Мы начали ценить свое, к сожалению, такой ценой. Поэтому, мне их жаль, — подчеркнула Светлана. Отметим, Тарабарова ранее была участницей группы Real O. В разное время ее коллегами по коллективу были Регина Тодоренко, Елена Виноградова, а также Алина Астровская и Яна Соломко. Все они молчат о войне в Украине. Читайте также: Наконец-то вас освободят от нацистов: Тарабарова рассказала, как отреклась от дяди из РФ

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