Финалист Национального отбора Melovin (Константин Бочаров) рассказал, почему стремится во второй раз представлять Украину на Евровидении и что ему помешало победить в конкурсе в 2018 году.

Также артист поделился, чем будет удивлять зрителей в финале Нацотбора и как, после посещения могилы композитора Владимира Ивасюка, создал конкурсный трек Dreamer.

Эксклюзивное интервью с Melovin

— Вы уже третий раз участвуете в Нацотборе на Евровидение. Зачем вам этот конкурс?

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— Чтобы напомнить каждому мечтателю — только вы выбираете: ждать разрешения на осуществление собственных мечтаний от окружающих или давать самим себе это разрешение! Я хочу быть о вас и во имя вас.

— Почему для Нацотбора решили сменить образ?

— Мой имидж рано или поздно изменился бы, из-за внутренней трансформации и перестройки. А блондин, потому что я таким родился и был им до четырех лет. Сейчас я вернулся внутри к собственному маленькому мечтателю. А где, как не в месте, где звучит лозунг Музыкальная ДНК нации, можно начать свое личное новое рождение.

— Чем будете удивлять зрителей в финале конкурса? Каким будет ваш номер?

— Мой номер будет не о мистике, несмотря на интересную историю создания песни. Он о точке создания Вселенной, о пространстве, где ничего нет, но вот совсем скоро появится. Номер о большом взрыве, с чего все началось. От мечты к действию.

Ну как-то так могу описать, его лучше посмотреть, чем словами описывать. Каждый там свое почувствует. Я буду на сцене один, без танцовщиков и бэк-вокалистов. Я хочу, чтобы это была история зрителя сквозь меня, а не наоборот.

— Кто из участников Нацотбора может составить вам конкуренцию? Чья песня нравится?

— Каждый сам выбирает рамки конкуренции. Я не конкурирую сегодня, а лишь дарю песню, которую, на мой взгляд, написал не я, а каждый украинец, каждый мечтатель. Других участников воспринимаю исключительно как коллег, а не конкурентов. Песни всех слышал. Поэтому пусть победит мощная песня с глубокими месседжами и смыслами.

— Чья была идея создать конкурсную песню именно о мечтателях? Как создавался трек, кто вам помогал?

— Садясь за фортепиано, никогда не прогнозирую результат. Беря диктофон, гуляя где-то по улице, сидя в заведении, чтобы напеть новый мотив, который зазвучал в голове, никогда не знаю, чем завершится последний аккорд. Какой финал даст мне та или иная песня. Все как в жизни. Эту я написал в стенах Цитадели. У меня до песни Dreamer была другая композиция. Но были определенные сомнения относительно нее в контексте песенного конкурса.

Летом я приехал во Львов и искал вдохновения. Именно поэтому пошел на Лычаковское кладбище к могиле легендарного Владимира Ивасюка. У него красивый памятник, как произведение искусства. Ивасюк в полный рост, а рядом рояль. Я взял его, точнее памятник Владимира, за руку и сказал: Маэстро, пошлите мне вдохновение для создания масштабной песни.

Когда вернулся в отель, в голове начала появляться мелодия. И я стал напевать песню от начала до конца — надо было только записать. Поэтому я уверен, песня Dreamer написана не мной — это подарок нам всем!

На следующий день я, конечно, вернулся на кладбище отблагодарить — принес маэстро сине-желтые цветы и лампадку в виде сердца и пообещал: если поеду в Мальме, то на большой пресс-конференции расскажу его историю жизни и что он когда-то, так же, как и мы сейчас, боролся против произвола советов, а мы боремся против оккупанта.

Я для себя решил, что должен прославлять его имя, имя Василия Зинкевича и других наших легендарных деятелей искусств, которые в основе, в ДНК нашей украинской культуры. О них должен знать весь мир.

— Почему именно Melovin должен снова представлять Украину на Евровидении?

— Потому что Melovin есть, что сказать миру, есть опыт и огромная поддержка европейских фанов Евровидения. Тогда, в 2018 году, у меня было 7 место именно по зрителям. Миллионы людей меня, нашу страну тогда поддержали, потому что им понравилось. Да, Евровидение имеет политические моменты, и об этом надо тоже помнить.

Напомню, что в 2017 году Евровидение было в Украине. И соответствующие органы власти справедливо не пустили участницу из РФ Юлию Самойлову, потому что она незаконно гастролировала в оккупированном Крыму. И когда в следующем году я представлял Украину на песенном конкурсе, именно судьи как будто наказали нашу страну и не давали баллы. Поэтому в сумме — высокая оценка от зрителей и недооценка жюри — получился такой результат.

Но главное, что мне удалось запомниться в 2018 году, поразить и достойно представить свое государство. Об этом говорят постоянные приглашения на евровечеринки, посвященные самому конкурсу в Европе, да и сейчас песня Dreamer получила большое количество обзоров европейских блогеров, и что интересно — они также вспоминают то выступление в 2018 году теплыми словами. Поэтому, почему бы и нет? Если мне есть о чем рассказать и что донести большой аудитории.

— Что скажете с главной сцены конкурса, если поедете в Мальме?

— Пока об этом рано говорить, потому что впереди финал Национального отбора. Могу сказать одно, моя песня Dreamer — о мечтах. Конечно, каждый может найти в ней свои смыслы и свое вдохновение, но мой месседж — не забывать о своих мечтах и идти к ним, несмотря ни на что.

Да, сейчас все украинцы мечтают об одном — о победе. И Евровидение — это прекрасная площадка, где мы, артисты, можем проводить параллели и напоминать людям, что у нас идет война, а они могут повлиять на то, чтобы наши мечты осуществились.