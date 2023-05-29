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Мне страшно. Kola честно сказала, почему не возвращается в Украину

29 мая 2023, 10:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kola

Певица Kola (Анастасия Прудиус) призналась, почему не возвращается жить в Украину. Сейчас она находится за границей, приезжая в нашу страну для благотворительных концертов.

Говорит, это общее решение семьи, поскольку сейчас для них всех так лучше. Мама исполнительницы уже длительное время живет в Испании, куда с началом полномасштабной войны перебралась и Kola.

— Всегда, когда я приезжаю, звучит сигнал воздушной тревоги… Это очень громко, и ты такой в три ночи просыпаешься, оно так бахкает. Говорю, как есть — мне страшно, я не привыкла еще к взрывам, я не привыкла к ракетам, — говорит певица.

Добавляет, когда находится за границей, то может сосредоточиться и создать что-то. Каждый на своем фронте, ее — создание песен, а потому, если есть такая возможность, то почему бы и нет.

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Фото: Kola

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