Украинская певица Тина Кароль удалила с YouTube свой новый клип Honey & Мед, который она презентовала вчера, 28 апреля. На такой шаг певица решилась после скандала с россиянами, причастными к созданию видео.

— Я удаляю этот клип. Это дорого для меня, это больно для меня. Но мы не имеем права себе позволить, чтобы даже косвенно появлялись такие нарративы. Я не хочу. Моя репутация — это вся моя жизнь. Я пою и работаю в этой стране, для меня война началась в 2014 году. Я люблю это государство и давно поставила национальные интересы выше своих. Мне самой противно, что в моей работе есть эти люди. Ничего страшного, будет другой клип, — рассказала Тина Кароль в эфире одного из украинских телеканалов.

Певица призналась, что написала песню Honey & Мед сама. Клип она выпустила в десятую годовщину смерти ее мужа Евгения Огира, посвятив композицию их любви.

— В клипе очень много символизма, начиная от одеяла, которое является одеялом моей надежды. Там акула в небе, которая является символом проблем, навстречу которым мы идем, зная, что будет больно. Для меня этот клип стал моим катарсисом, — пояснила Кароль.

По состоянию на 12:20 на странице Тины Кароль в YouTube клипа Honey & Мед нет. Последнее видео, загруженное два дня назад, посвящено подготовке певицы к Евровидению 2023.

Режиссером нового клипа Тины Кароль Honey & Мед стал украинский режиссер из США Генри Липатов, чья компания работала над созданием и продакшном видео. Выяснилось, что в компании работают как минимум трое россиян, двое из которых живут в Тюмени.

Сама певица мгновенно отреагировала на скандал — в коротком видео она призналась, что заказала клип в Beverly.films, однако никак не контактировала с командой. Она в очередной раз напомнила, что Россия — это страна-террорист и призвала компанию извиниться за этот инцидент.