После финала романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич и Андрей Задворный были в отношениях полтора месяца. Однако потом он бросил певицу без каких-либо предупреждений и предпосылок.

По словам Задворного, у него прошли чувства, но он долго не признавался Злате об этом.

В какой-то момент он уехал на неделю, а когда вернулся, то сразу с порога бросил девушку. В тот момент он не сильно подбирал слова, чем разбил певице сердце.

Для Златы Огневич такой поворот событий стал неприятным сюрпризом.

— Мне хотелось умереть в ту же минуту. Это такая боль, что с ней может сравниться только смерть близкого человека. Вот такая боль по своей глубине, — заявила Злата.

Она рассказала, что в тот вечер с трепетом ждала встречи с Андреем. Но когда только открылась дверь он вывалил все это на нее, вовсе не подбирая слов.