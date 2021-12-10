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Мне хотелось умереть: Злата Огневич о расставании с Задворным

10 декабря 2021, 23:35
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Мне хотелось умереть: Злата Огневич о расставании с Задворным

После финала романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич и Андрей Задворный были в отношениях полтора месяца. Однако потом он бросил певицу без каких-либо предупреждений и предпосылок.

По словам Задворного, у него прошли чувства, но он долго не признавался Злате об этом.

В какой-то момент он уехал на неделю, а когда вернулся, то сразу с порога бросил девушку. В тот момент он не сильно подбирал слова, чем разбил певице сердце.

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Для Златы Огневич такой поворот событий стал неприятным сюрпризом.

— Мне хотелось умереть в ту же минуту. Это такая боль, что с ней может сравниться только смерть близкого человека. Вот такая боль по своей глубине, — заявила Злата.

Она рассказала, что в тот вечер с трепетом ждала встречи с Андреем. Но когда только открылась дверь он вывалил все это на нее, вовсе не подбирая слов.

— Это было очень жестоко. В этот момент мой мир рухнул. Я и кричала, и плакала. Этой такой момент, когда по моему сердцу проехались бульдозером, — отметила Огневич.

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Теги
Злата Огневич , Холостячка
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