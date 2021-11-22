Певица SHADU испугала фанатов опухшим лицом. Последствия косметологической процедуры звезда показала в своем Instagram.

— С субботы я с жутким отеком на лице! Да что тут говорить, это полный п****ец, сами видите! Три дня мне сложно есть, мне тяжело спать и пить! Два дня меня спасает только обезболивающее, – отметила певица.

Оказалось, что SHADU пыталась избавиться от синяков и впадин под глазами, которые с самого детства были для нее комплексом. Однако на фоне косметологических процедур у певицы произошла аллергическая реакция.

– В пятницу я сделала новую процедуру, которая, по идее, должна полностью решить мою проблему! Но пока у меня такой результат… Мне очень страшно! Ужасные мысли лезут в голову… Я потею, кричу на всех, плачу… У меня аллергическая реакция! Такое иногда бывает! Я с моим врачом на связи и принимаю препараты! Отек должен уйти в течение недели!

Несмотря на отеки, SHADU настроена оптимистично.

– Я очень верю в медицину и косметологию! И считаю, что будущее красоты за технологиями. Ведь как круто, что мы живем в XXI веке, когда можно исправить любой изъян! Поэтому, несмотря на боль и неприятную реабилитацию, я достигну своей цели – открыть взгляд без усталости и синяков, — резюмировала певица.

Отметим, что любые инъекции — это опасные процедуры. Поэтому при выборе косметолога стоит быть предельно внимательным и осторожным — у него должно быть соответствующее профессиональное образование и опыт работы. Как выбрать врача и какие есть противопоказания для уколов красоты, знают Факты ICTV. Здоровье.