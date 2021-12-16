Меня это не касается: участник Холостячки открестился от съемок в порно

В сети появилась информация о том, что участник реалити Холостячка 2 Роман Васильев из Николаева в свое время снимался в фильмах для взрослых.

На одном из порталов разместили снимки и информацию о ролике, в котором якобы появился и Роман. Речь идет о видео, на котором он под псевдонимом Jon играет курьера. Также в ролике присутствует актриса Наталья Значенко (псевдоним Michelle H).

Видео датируется примерно 2013-2014 годами.

В комментарии Фактам ICTV Роман Васильев опроверг эту информацию, называя ее фейком.

— Я уже разговаривал с источником распространения этой информации. Это тянется еще из Николаева. Это все фейки. Я никак не хочу это комментировать, это бред. Пускай выходят на ту девушку, которая участвует в съемке. Пускай она опровергает или подтверждает это. После того как она даст комментарий, то тогда будет дальнейший ход этой истории. Я не хочу сейчас на это все реагировать по одной простой причине — меня это не касается, — отметил Васильев.

Кстати, в рамках реалити Холостячка 2 Романа зрители увидели как идеального мужчину. Воспитанный, умный, внимательный, имеет хорошую карьеру стоматолога.

Однако на пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта Васильев попал в скандал. А все из-за того, что одновременно крутил роман с двумя экс-участницами Холостяка.