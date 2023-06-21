Melovin отказался прощать комиков за шутки про ЛГБТ: Популисты

Стендаперы из шоу Биография извинились перед Melovin за шутки об ЛГБТ. Комики заявили, что музыкант мог сам управлять шутками, или же установить рамки тем перед выступлением. В итоге, артист не поверил словам юмористов.

Извинения появились в Instagram шоу от имени участников. Артисты поблагодарили Melovin за участие, и заявили, что не все шутки ценятся публикой, ведь большинство из них — это чистая импровизация.

— Перед съемками мы спросили, есть ли темы, над которыми шутить не стоит? Melovin сказал Нет. На сцене артист видел папку с шутками, и мог прочитать перечень тем — претензий от него мы не услышали, — заявили комики.

Юмористы также извинились перед ЛГБТ-сообществом и всеми теми, кого задели шутки. Что касается самого Melovin, то певец мог в самому шоу объяснить зрителям и комикам, какие шутки являются непринятными.

— Мы не являемся частью ЛГБТ-сообщества, мы можем не отстреливать, какие высказывания на юмористическом шоу могут быть “вне красной линии”. Давайте устраивать диалог — мы не можем слушать, когда один из участников диалога бросает микрофон.

Комики предложили певцу устроить стрим, где будет обсуждение тем для стендапов. Melovin уже отреагировал на предложение от артистов, прокомментировав публикацию в Instagram.

— Вы пишете этот пост, а в то же время, здесь в комментариях один из ваших “юмористов” продолжает лайкать гомофобные высказывания в мой адрес. Популисты. Успехов, — заявил музыкант.

Напомним, что Melovin ушел из стендап-шоу из-за острых шуток на ЛГБТ-тему. Артист бросил микрофон и покинул место съемки, назвав комиков больными людьми.