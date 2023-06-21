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Персоны

Melovin отказался прощать комиков за шутки про ЛГБТ: Популисты

21 июня 2023, 12:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Melovin

Стендаперы из шоу Биография извинились перед Melovin за шутки об ЛГБТ. Комики заявили, что музыкант мог сам управлять шутками, или же установить рамки тем перед выступлением. В итоге, артист не поверил словам юмористов.

Извинения появились в Instagram шоу от имени участников. Артисты поблагодарили Melovin за участие, и заявили, что не все шутки ценятся публикой, ведь большинство из них — это чистая импровизация.

— Перед съемками мы спросили, есть ли темы, над которыми шутить не стоит? Melovin сказал Нет. На сцене артист видел папку с шутками, и мог прочитать перечень тем — претензий от него мы не услышали, — заявили комики.

Юмористы также извинились перед ЛГБТ-сообществом и всеми теми, кого задели шутки. Что касается самого Melovin, то певец мог в самому шоу объяснить зрителям и комикам, какие шутки являются непринятными.

— Мы не являемся частью ЛГБТ-сообщества, мы можем не отстреливать, какие высказывания на юмористическом шоу могут быть “вне красной линии”. Давайте устраивать диалог — мы не можем слушать, когда один из участников диалога бросает микрофон.

Комики предложили певцу устроить стрим, где будет обсуждение тем для стендапов. Melovin уже отреагировал на предложение от артистов, прокомментировав публикацию в Instagram.

— Вы пишете этот пост, а в то же время, здесь в комментариях один из ваших “юмористов” продолжает лайкать гомофобные высказывания в мой адрес. Популисты. Успехов, — заявил музыкант.

Напомним, что Melovin ушел из стендап-шоу из-за острых шуток на ЛГБТ-тему. Артист бросил микрофон и покинул место съемки, назвав комиков больными людьми.

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Melovin ЛГБТ
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