Британские актеры Джеймс и Оливер Фелпсы поздравили с днем рождения коллегу по Гарри Поттеру Тома Фелтона, который сыграл Драко Мелфоя в фильмах о мальчике, который выжил. Трогательное видео Фелтон выложил в своем Instagram.

На видео близнецы стоят на сцене фестиваля комиксов и извиняются за то, что поздравляют с опозданием. День рождения Том Фелтон отмечал 22 сентября, ему исполнилось 36 лет.

— С днем рождения! Надеемся ты хорошо его провел, извиняемся, что поздравляем с опозданием. Здесь, кроме нас есть еще несколько человек, которые хотели бы тебя поздравить, — сказали Фелпсы.

После этого исполнители ролей Фреда и Джорджа Уизли повернули камеру в зал, где сотни людей рукоплескали и выкрикивали поздравления актеру. В комментариях подписчики Фелтона тоже написали немало теплых слов и оставили тематические картинки.

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— Я думал, что милее они быть не могут. Спасибо, ребята! — подписал пост Фелтон.

Знаменитость поддерживает отношения с коллегами по магической саге. Он периодически постит фото не только с братьями Фелпсами, но и с Мэтью Льюисом (Невил Лонгботом), Эммой Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Бонни Райт (Джинни Уизли). К тому же, он является настоящим фанатом магической вселенной и написал биографическую книгу, где рассказал о том, что происходило за кулисами культового фильма.