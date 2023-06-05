Меган Фокс покрасовалась в откровенном бикини на фоне недовольства своим телом

Меган Фокс покрасовалась в откровенном бикини на фоне заявлений о проблемах с принятием тела. Актриса опубликовала смелый снимок в Instagram, удивив поклонников.

— Туз кубков и Звезда — кратко подписала фото Меган.

Речь идет о комбинации карт таро, которая символизирует надежду и новые начинаний.

На снимке Фокс лежит на диване, где хвастается своей талией в бикини. Образ дополнила золотыми браслетами на запястье и розовым маникюром.

На втором снимке в Instagram, Фокс смотрит в объектив камеры, стоя на фоне океана. Ее локоны легко развевались на ветру, когда она позировала возле прибережных камней.

Действия Фокс выглядят спонтанными, ведь в конце весны Меган призналась о психическом расстройстве. Так, звезда кино заявила, что у нее дисморфия тела. Актриса никогда не видела себя такой, какой видят ее окружающие. Звезда приняла тот факт, что никогда не полюбит свое тело до конца жизни, но будет пытаться это изменить, чтобы принять отражение в зеркале.

Сейчас на странице Фокс несколько снимков — она удалила большинство фото на фоне слухов о расставании со своим возлюбленным — репером Machine Gun Kelly.