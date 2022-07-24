Муж Русланы Писанки Игорь Исаков, который тяжело переживает смерть любимой, опубликовал в сеть совместное романтическое фото двухлетний давности. Игорь поделился с подписчиками частичкой своей жизни, где он был вместе с Русланой.

Судя по фото, кадр был сделан во время пандемии Covid-19 — пара даже на улице сидит в масках. И хотя Игорь и Руслана с прикрытыми лицами, это не помешало им поцеловаться — на снимке заметно, как пара наслаждается летним днем.

— Матерь Божья, заботься о ней…, — эмоционально подписал муж актрисы фото.

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Facebook подсказал Игорю, что снимок был сделан ровно 2 года назад — 24 июля 2020 года. Пользователи начали активно поддерживать Исакова, а также присоединились к пожеланиям мужа Писанки:

Царство небесное Руслане, пусть покоится с миром, а Вам силы все выдержать.

Неповторимая, добрая, веселая, талантливая, всеми любимая…

Царство небесное Руслане, Вам искреннее сострадание, держитесь!

Это так грустно, что вы в разных мирах сейчас. Это так счастливо, что вы были все эти годы друг у друга. Столь гармоничную пару трудно найти.

Напомним, что Руслана Писанка умерла 19 июля от рака. Это случилось в Германии, когда она проходила лечение. Ее жизнь оборвалась на 56-м году.