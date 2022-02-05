В субботу, 5 февраля, на телеканале СТБ завершился третий выпуск 11-го сезона кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов.

Любимцы публики – участники прошлых сезонов МастерШеф снова сошлись на главном кулинарном проекте Украины, чтобы доказать, что звание лучшего мастера по приготовлению блюд принадлежит именно им.

Задачей первого конкурса стало приготовить изысканное блюдо, возложившись на удачу. Для этого каждая из шести команд, на которые жюри поделили опытных кулинаров, должна была прокрутить колесо удачи.

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По результатам конкурса победу одержала команда фиолетовых – Александр Белодид, Анжела Липская и Александр Кривец.

Во втором конкурсе участникам было предложено довольно неординарное задание. Изысканное и вкусное блюдо должно выглядеть настолько безобразно, насколько это возможно.

Жюри требовали, чтобы презентация была максимально отвратительной, а для этого, кроме кулинарных навыков, потребовалась большая фантазия.

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Участники использовали такие “украшения”, как съедобную плесень, пыль и даже… гниль!

В битве черных этого выпуска состязались девять участников: Дмитрий, Саша Цвигун, Влад Цымбалюк, Шева, Анжела, Витя, Наталья, Олега и Андрей Колесник.

Жюри предложили им сыграть у крокодила: по очереди кулинары должны были показать те или иные ингредиенты блюда исключительно на языке жестов.

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В конце конкурса за право продолжать участие в проекте боролись три участника: Олег, Шева и Андрей. По мнению судей, именно они хуже всего справились с поставленной задачей.

Эктор раскритиковали количество вытекающего из пекинской капусты жира, которая почему-то заменяла заявленный артишок, приготовленный на гриле.

В последние минуты шоу Эктор Хименес-Браво вручил белые передники Андрею и Олегу. Это значит, что на третьем выпуске МастерШеф. Большая Битва игру покинул Дмитрий Шевченко, более известный как Шева.

В последнем интервью он признался, что ему нужно поработать над собой, поскольку реальной причиной поражения, по мнению Шевы, стала его чрезмерная гордость.