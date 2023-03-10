Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Маша Ефросинина вышла на связь с поклонниками после сообщения о теракте в Тель-Авиве

10 марта 2023, 11:36
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ефросинина
Источник: Маша Єфросініна

Телеведущая Маша Ефросинина не на шутку напугала поклонников. Она написала о теракте в Тель-Авиве (Израиль) и исчезла на несколько часов с сети.

— Прямо сейчас теракт в Тель-Авиве, — написала Маша в Instagram-stories.

Маша Ефросинина

Такой информацией Ефросинина напугала своих подписчиков, поскольку известно, что сама она сейчас в Израиле. Туда ведущая отправилась вместе с правлением своего благотворительного фонда. Там они посетили центр психологической поддержки.

Сейчас смотрят

Спустя время Маша вышла на связь, чтобы успокоить поклонников, ведь те завалили ее сообщениями.

— Люди, ну что вы за сокровище. Спасибо за столько сообщений. Со мной все ок. Я же должна дождаться казни бункерной зал*пы, — написала Ефросинина.

Маша Ефросинина

Напомним, вчера, 9 марта, в Тель-Авиве произошла стрельба, в ходе которой пострадали люди.

Читайте также:
Маша ЕфросининаТрудная тема: Маша Ефросинина прокомментировала отношения с родной сестрой, живущей в РФ

Теги
Маша Ефросинина
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь