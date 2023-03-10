Телеведущая Маша Ефросинина не на шутку напугала поклонников. Она написала о теракте в Тель-Авиве (Израиль) и исчезла на несколько часов с сети.

— Прямо сейчас теракт в Тель-Авиве, — написала Маша в Instagram-stories.

Такой информацией Ефросинина напугала своих подписчиков, поскольку известно, что сама она сейчас в Израиле. Туда ведущая отправилась вместе с правлением своего благотворительного фонда. Там они посетили центр психологической поддержки.

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Спустя время Маша вышла на связь, чтобы успокоить поклонников, ведь те завалили ее сообщениями.

— Люди, ну что вы за сокровище. Спасибо за столько сообщений. Со мной все ок. Я же должна дождаться казни бункерной зал*пы, — написала Ефросинина.

Напомним, вчера, 9 марта, в Тель-Авиве произошла стрельба, в ходе которой пострадали люди.