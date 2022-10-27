Маша Ефросинина ответила хейтерам о потере веса: Посмотрите на себя в зеркало

Украинская телеведущая Маша Ефросинина обратился к своим хейтерам. Она записала видео, в котором ответила касательно своего внешнего вида.

Ефросинина зацепила тему питания, и добавила, что под ее публикациями читать комментарии невозможно — все очень любят обсуждать потерю веса.

— Каждый раз оправдываться или объяснять я не собираюсь. Если это происходит — значит для этого есть причины. Все фанаты теорий об операциях, блевания и глистах пускай идет в ж**у. Почему-то люди считают, что на стрессе нормально набирать вес, но ненормально его терять, — добавила Маша.

Телеведущая призналась, что раньше увидела предположения журналистки о том, что она не рожала, а делала липосакцию, пока ребенка вынашивала суррогатная мать.

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— С тех пор прошло уже 18 лет. Газет уже почти не существует. А вот желание людей обслюнявить чью-то потерю или набор веса остается неизменным. Искренне не благодарю за все диагнозы, которые вы мне поставили. Для этого у меня есть врачи, а вам нужно посмотреть на себя в зеркале и в холодильник. Это и есть единственное, о ком надо сильно заботиться, — закончила свою мысль Маша.

Ранее Ефросинина уже отвечала касательно угроз от россиян. По заявлению телеведущей, после ракетного обстрела 10 октября получила много угроз от жителей РФ — 70% от всех сообщений. А примерно 30% — слова извинения.