Украинская телеведущая Маша Ефросинина показалась под капельницей и рассказала о проблемах со здоровьем.

Почему Ефросинина оказалась под капельницей

В сториз в Instagram телеведущая опубликовала фото из больницы с капельницей в ноге. По словам Ефросининой, ее состояние здоровья ухудшилось из-за чрезмерной нагрузки на нервную систему.

— Мой мозг и нервная система не отдыхают, не перезагружаются, не могут пока научиться отфильтровывать все плохое. Я чувствительный человек, ранимый и очень сильно эмпатичный ко всем, кто оказывается в моем поле. Как говорит моя психолог: С одной стороны, это дар, а с другой — проклятие, — написала Маша.

Ефросинина добавила, что для улучшения самочувствия она должна прокапаться в больнице, восстановить медитации и заняться спортом. Также телеведущая пересмотрит свои приоритеты и постарается придерживаться правильного режима дня.

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Недавно Ефросинина рассказала о своем отношении к алкоголю. По словам Маши, после тяжело перенесенного Covid-19 в 2020 году у нее возникла абсолютная непереносимость алкоголя, поэтому выпивает она очень редко.