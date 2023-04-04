Маша Ефросинина показала трогательную встречу со своим сыном. 8-летний Саша не был дома год, и он очень просился в Украину.

Радостным моментом блогер поделилась со своими поклонниками в Instagram.

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— Год мой сын не был дома… Дня не проходило, чтобы он не просилось в Киев. Очень сильное чувство – видеть, как он все воспринимает сейчас, – заявила Маша.

На видео можно заметить, как Ефросинина подбегает к своему сыну и обнимает его. После этого они садятся на диван и продолжают обниматься. По эмоциям видно, что оба очень рады тому, что находятся дома. Известно, что 8-летний Саша не был дома с момента полномасштабного вторжения.

Примечательно, что мама и сын встретились на съемках YouTube-проекта Взрослые девочки, а после уже поехали домой.

Блогер отмечает, что теперь придется волноваться за сына в два раза больше, ведь обстрелы могут коснуться каждого человека в Украине.

В феврале Ефросинина показала свою дочь — 19-летнюю Нану. Фанаты отметили, что она очень похожа на свою маму. Маша отметила, что именно Нана не дала ей сойти с ума, за что она очень благодарна.