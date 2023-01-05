Маргрете II отказалась от патронажа Премии Ганса Кристиана Андерсена из-за россиянки в жюри

Датская королева Маргрете II отказалась быть патронатом Премии Ганса Кристиана Андерсена из-за россиянки в членах жюри. Премия ежегодно награждает лучших писателей и иллюстраторов детских книг.

По мнению королевы, Международному совету по детским книгам и молодежи стоило задуматься о том, что разрешить россиянке присуждать самую престижную в мире премию неправильно на фоне войны Украины с Россией.

Известно, что речь идет об Анастасии Архиповой, которую совет выбрал председателем жюри. Это случилось в сентябре 2022 года, спустя более чем полгода после начала полномасштабного вторжения РФ в Украине.

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Впрочем, не только власть Дании хотела исправить ситуацию — Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Эстония и Литва безуспешно пытались убедить Председателя уйти в отставку.

Председатель датского подразделения Международному совету по детским книгам и молодежи Биргитте Рейндель заявил, что нововведение вызвало серьезные дискуссии среди членов правления.

– Нужно разговаривать. Мы не должны выбрасывать людей, а должны постоянно стимулировать общение, — говорит Рейндель.

Впоследствии правление датского IBBY отозвало своих кандидатов.

Известно, что Анастасия Архипова еще и председатель Московской ассоциации художников. Эта организация активно занимается пропагандой войны против Украины.

Напомним, что королева Маргрете II поздравила украинцев с Новым годом 2023. Монарх пообещал скорейшего конца войны и процветания страны.