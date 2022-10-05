Королева Дании Маргрете II сожалеет о лишении своих четырех внуков королевских титулов. Правда, монарх призналась, что это решение уже давно назревало.

Маргрете II добавила, что этот шаг направлен на сокращение монархии в Европе. Ее сын, принц Иоахим признался, что узнал о лишении королевских титулов своих детей только за 5 дней до решения. Изменения вступят в силу уже в начале января 2023 года.

— Сказать моим детям, что в Новый год у них отнимут их личность. Почему они должны быть наказаны таким образом? — заявил принц СМИ.

Его сын, 23-летний князь Николай заявил, что его семья очень опечалена и шокирована решением королевы.

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На фоне этого Маргрете II признала, что недооценила их чувства.

— Это производит большое впечатление, и я сожалею об этом. Моя обязанность и мое желание как королевы — обеспечить, чтобы монархия всегда формировалась в соответствии со временем. Иногда бывает, что необходимо принимать трудные решения, — поделилась своими эмоциями монарх.

Напомним, что о решении Маргрете II лишить внуков королевского престола стало известно еще в конце сентября. Теперь на престол претендуют всего четыре из восьми членов королевской семьи.