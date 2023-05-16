Стилист и фэшн-инфлюенсер Маргарита Мурадова в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, влияет ли история моды на тренды сегодняшнего дня, какие базовые вещи должны быть в гардеробе, а еще дала женщинам пять советов, которые помогут им выглядеть лучше и увереннее.

Также она сказала, повлияла ли полномасштабная война на гардероб украинок, и назвала тренд, который рекомендует обходить стороной.

— Что сейчас модно носить?

— То, что отражает ваш характер и внутреннее состояние.

— Как история моды влияет на тренды сегодняшнего дня?

— История моды — это отражение истории вселенной, ее развития. Мода никогда не была аполитичной и опосредованной, она, наоборот, воспроизводила, вдохновлялась и хранила мировые события.

— Знание истории моды — это возможность глубоко погрузиться в аналитику мира и его течения. История моды дает прекрасное понимание законов трендов, силуэтов, предсказания модного будущего для стилистов, фэшн-блогеров, журналистов.

Знатоки истории моды могут идеально разбираться в винтаже, коллекционировать и анализировать вещи вековой давности.

— Что самое сложное в работе стилиста? Что вас вдохновляет, а что раздражает?

— Если вас постоянно в работе что-то раздражает, это нужно менять или делегировать, поскольку жить с постоянным раздражением даже в рамках дела жизни трудно. Поэтому все детали по документации, делопроизводству, бухгалтерии и визуальному оформлению материалов для клиентов я перекладываю на соответствующих специалистов, и раздражение исчезает за секунды.

А вот самая любимая часть — это тот момент, когда я впервые сажусь за разбор стиля клиента, и все детали его жизни, пожеланий, эстетики начинают складываться в пазл перед глазами. Это абсолютная магия!

— Какие базовые вещи должны составлять основу идеального гардероба?

— Ваш идеальный базовый гардероб зависит от вашего образа жизни и потребностей. Не существует четкой формулы, которая подойдет всем, поскольку мы все живем в разном ритме и одеваемся для разных целей.

Если говорить об универсальных вещах, то все же, у 99% из нас в базовом гардеробе будут присутствовать: базовый оверсайз-жакет, белые футболки и лонгсливы, прямые и однотонные джинсы. Но даже эти позиции могут меняться.

— Какой тренд вы бы посоветовали точно обходить?

— Я бы вообще посоветовала очень критично относиться к любым модным веяниям и добавлять в свой гардероб только то, что на 100% соответствует вашему стилевому месседжу.

Лично я немного в стороне от тренда на абсолютную прозрачность в рамках города, а также рустикальная эстетика — немного не мое.

— Назовите пять советов для женщин, которые помогут лучше и увереннее им выглядеть.

— Первое — изучите свои пропорции фигуры и положение вещей, например, какие именно джинсы вам подходят.

Второе — определите свой характерный стиль и вещи, которые его представляют.

Третье — постройте качественную базу гардероба.

Четвертое — пропишите свои формулы и сочетания вещей в луках, которые будут соответствовать вашему стилю жизни и запросам.

Пятое — не бойтесь экспериментировать и вдохновляться даже теми, кто диаметрально противоположен по стилю для вас.

— Повлияла ли полномасштабная война на гардероб украинок?

— Конечно! Во-первых, процент вещей украинских брендов значительно увеличился в наших гардеробах, что прекрасно.

Во-вторых, красиво и необычно начали раскрываться национальные мотивы и неочевидная символика — калина, ростки пшеницы.

И финально, очень рада видеть активный спрос на винтажные вышиванки и желание их сохранить на просторах истории.

— Как дизайнеры освещают тему войны в коллекциях?

— Из украинских сразу вспоминается Bevza, которая в недавней коллекции сделала топы и платья с элементами, вдохновленными бронежилетами.