Маникюр на Пасху 2023: трендовые оттенки и свежие идеи

Пасха – это время радости, цветов и обновления. Многие хотят выглядеть на этот праздник наилучшим образом. Одним из самых простых способов сделать свой образ более праздничным является украшение ногтей.

Идеи дизайна пасхального маникюра могут быть разнообразными: от ярких цветов и абстрактных узоров до символов и мотивов, связанных с праздником. Маникюр на Пасху 2023: какой дизайн выбрать – читайте в материале.

Какой маникюр сделать на Пасху 2023

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Среди основных вариантов маникюра на Пасху можно выделить такие:

желтые оттенки ногтей;

пастельные цвета;

французский маникюр;

жемчужный цвет;

рисунки листьев и цветов.

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Френч с кроликами на Пасху 2023

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За основу в этом маникюре взята классическая идея французского, но место аккуратных улыбочек на кончиках ногтей по случаю праздника заняли милые силуэты белоснежных кроликов. Еще больше стиля добавляет матовое покрытие, однако и в глянцевой версии он будет смотреться невероятно красиво.

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Пасхальные яйца: маникюр на Пасху

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Еще одна необычная версия френча в пасхальной тематике – арт в стиле яиц. Заодно с яйцами во время подготовки к празднику покройте в разноцветные цвета и кончики своих ногтей. Выбирайте пастельные оттенки, а для максимальной достоверности дополните дизайн еще и мелкими крапинками. Так ногти будут напоминать перепелиные яйца, вымоченные в красителе.

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Пасхальный маникюр: нежные ромашки

Пасха напрямую ассоциируется у нас с весной. Поэтому, если хотите, чтобы дизайн получился невесомым, используйте в качестве основы прозрачный лак, а уже поверх него размещайте рисунки любимых цветочных композиций.

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Аппликация из бисера на маникюре 2023

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Ногти на Пасху можно украсить объемными композициями из бисера. С помощью крошечных элементов можно выложить красивый цветок, либо любой другой рисунок, который подарит вам весеннее настроение.

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Пастельные волны на маникюре

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Эта пасхальная идея маникюра не привязана к каким-то определенным атрибутам праздника, поэтому можно проходить с таким дизайном хоть весь месяц. Абстрактные волны на ногтях в разных оттенках пастели будут смотреться невероятно мило.

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Весенние цветы на маникюре Пасха 2023

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Используйте оттенки голубого лака и два ярких рисунка с маргаритками, чтобы собрать весь образ воедино. Также можно рисовать лилии, подснежники и другие цветы, которые вам нравятся

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Минимализм

Пастельный маникюр – всегда в моде. Нежно-розовые, зеленые и фиолетовые оттенки придают ногтям игривый и яркий вид. И они очень трендовые в 2023 году! Вам необязательно быть мастером, чтобы преобразить ногти. В домашних условиях легко сделать минималистичный французский маникюр.

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Геометрические фигуры

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Геометрия на ногтях в тренде уже много лет подряд. Играйте с формами и углами для создания необычного дизайна. Возьмите лаки пастельных тонов и ленту в полоску, чтобы облегчить себе задачу.