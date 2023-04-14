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Мода

Маникюр на Пасху 2023: трендовые оттенки и свежие идеи

14 апреля 2023, 16:42
Анна Голишевская редактор ленты
Манікюр
Источник: УНИАН

Пасха – это время радости, цветов и обновления. Многие хотят выглядеть на этот праздник наилучшим образом. Одним из самых простых способов сделать свой образ более праздничным является украшение ногтей.

Идеи дизайна пасхального маникюра могут быть разнообразными: от ярких цветов и абстрактных узоров до символов и мотивов, связанных с праздником. Маникюр на Пасху 2023: какой дизайн выбрать –  читайте в материале.

Какой маникюр сделать на Пасху 2023

 

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Допис, поширений користувачем @v1na1ls

Среди основных вариантов маникюра на Пасху можно выделить такие:

  • желтые оттенки ногтей;
  • пастельные цвета;
  • французский маникюр;
  • жемчужный цвет;
  • рисунки листьев и цветов.

 

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Допис, поширений Маникюр ЖК София Вишневе (@nech.nails)

Френч с кроликами на Пасху 2023

 

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Допис, поширений Alyona_Artnails (@alyona_artnails)

За основу в этом маникюре взята классическая идея французского, но место аккуратных улыбочек на кончиках ногтей по случаю праздника заняли милые силуэты белоснежных кроликов. Еще больше стиля добавляет матовое покрытие, однако и в глянцевой версии он будет смотреться невероятно красиво.

Пасхальные яйца: маникюр на Пасху

Еще одна необычная версия френча в пасхальной тематике – арт в стиле яиц. Заодно с яйцами во время подготовки к празднику покройте в разноцветные цвета и кончики своих ногтей. Выбирайте пастельные оттенки, а для максимальной достоверности дополните дизайн еще и мелкими крапинками. Так ногти будут напоминать перепелиные яйца, вымоченные в красителе.

Пасхальный маникюр: нежные ромашки

Пасха напрямую ассоциируется у нас с весной. Поэтому, если хотите, чтобы дизайн получился невесомым, используйте в качестве основы прозрачный лак, а уже поверх него размещайте рисунки любимых цветочных композиций.

Аппликация из бисера на маникюре 2023

Ногти на Пасху можно украсить объемными композициями из бисера. С помощью крошечных элементов можно выложить красивый цветок, либо любой другой рисунок, который подарит вам весеннее настроение.

 

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Допис, поширений Юля Davyda_nails (@davydova_hobby)

Пастельные волны на маникюре

 

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Допис, поширений nails_minsk (@nail_.minsk)

Эта пасхальная идея маникюра не привязана к каким-то определенным атрибутам праздника, поэтому можно проходить с таким дизайном хоть весь месяц. Абстрактные волны на ногтях в разных оттенках пастели будут смотреться невероятно мило.

Весенние цветы на маникюре Пасха 2023

 

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Допис, поширений TATYANA/ Маникюр / Омск (@mim_oza.nails)

Используйте оттенки голубого лака и два ярких рисунка с маргаритками, чтобы собрать весь образ воедино. Также можно рисовать лилии, подснежники и другие цветы, которые вам нравятся

 

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Допис, поширений Анастасия Крюкова (@nails_artichoke)

Минимализм

Пастельный маникюр – всегда в моде. Нежно-розовые, зеленые и фиолетовые оттенки придают ногтям игривый и яркий вид. И они очень трендовые в 2023 году! Вам необязательно быть мастером, чтобы преобразить ногти. В домашних условиях легко сделать минималистичный французский маникюр.

 

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Допис, поширений МАНІКЮР ◾ ЛЬВІВ / СИХІВ (@nail_mironchuk)

Геометрические фигуры

 

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Допис, поширений ProninaNail (@nogtevichka____)

Геометрия на ногтях в тренде уже много лет подряд. Играйте с формами и углами для создания необычного дизайна. Возьмите лаки пастельных тонов и ленту в полоску, чтобы облегчить себе задачу.

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Пасха Маникюр Мода Стиль
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