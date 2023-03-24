С приходом тепла и солнца многим хочется чего-то необычного, веселого и легкого. Это читается как в одежде и аксессуарах, так и в маникюре. Модный маникюр 2023 на лето: интересные идеи, оттенки и цвета – читайте в материале.

Летний маникюр 2023 в пастельных тонах

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Летний маникюр в нежных пастельных тонах отлично подойдет под любой летний наряд, гармонично сочетаясь с легкими платьями, сарафанами и шелковыми блузами.

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Красивый летний маникюр в пастельных тонах можно создать с использованием техники омбре, а также с нежным цветочным дизайном.

Летние ногти с принтом 2023

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Здесь можно использовать анималистический принт на маникюре. Если носить наряды с леопардовыми пятнами или тигровыми полосами вы пока не решаетесь, проголосуйте за этот тренд руками с соответствующим летним маникюром.

Минимализм на ногтях летом 2023

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Многие мастера – за то, чтобы летний маникюр был простым и понятным. В таком случае не нужно тратить много времени и сил, ведь достаточно пары деталей, чтобы ногти летом приобрели изящный вид.

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Минималистичный маникюр станет настоящим украшением образа на лето.

Неклассический френч в летнем маникюре 2023

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Это – развитие минималистичного тренда. Простой и элегантный летний дизайн, который можно легко видоизменять на свой вкус. Просто сделайте кончики ногтей цветными или двухслойными.

Однотонный маникюр на лето 2023

Однотонный летний маникюр уже много лет подряд является универсальным решением, как накрасить ногти для того или иного случая, ведь смотрится он потрясающе всего лишь благодаря правильно подобранному оттенку.

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Монохромный маникюр на лето не является незаурядным, но порой именно он способен кардинально совершенствовать образ, внося яркие и сочные летние оттенки в облик, и восхищая аккуратностью и удачной формой ноготков.

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Маникюр на лето с блеском металла

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Фольга, блестки и глиттер – все эти элементы, способны внести в маникюр на лето нотки роскоши и сияния. Профессионалы используют мерцающие элементы так, что при этом дизайн ногтей не становится чрезвычайно роскошным, вычурным, а только более интересным, стильным, необычным.

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Как правило, мерцающие детали используются в летнем маникюре весьма дозировано, тем не менее, их присутствие очень даже актуально в летнем сезоне 2023.