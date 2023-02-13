В ночь с 12 на 13 февраля на стадионе Стейт Фарм в Глендейле, штат Аризона прошел 57-й Супербоул. В финале Национальной футбольной Лиги США определился чемпион этого сезона.



Супербоул привлекает миллионы зрителей не только финалом Национальной футбольной лиги, но и мероприятиями культуры. В перерыве между таймами выступают звезды, показывают дорогостоящую рекламу и трейлеры грядущих фильмов.

В этом году в перерывах показали трейлеры к будущим фильмам и сериалам таким, как — Индиана Джонс: Часы судьбы, Флэш, Стражи галактики. Часть 3, Крид 3, Трансформеры: Восхождение Звероботов, Air, третий сезон Мандалорца, Форсаж 10 и другие.

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Индиана Джонс: Часы судьбы

Харрисон Форд возвращается в роли легендарного героя-археолога в долгожданной пятой части культовой франшизы Индиана Джонс. В трейлере показан не только он, но и его родственница Хелену (Фиби Уоллер-Бридж), а также главный злодей Часов судьбы, которого сыграл Мадс Миккельсен.

Премьера фильма запланирована на 30 июня.

Флэш

В трейлере показана встреча Флэша, роль которого играет Эзра Миллер, с другой версией себя и сразу двумя Бэтменами (Майкл Китон и Бен Аффлек).

Премьера запланирована на 16 июня.

Стражи галактики. Часть 3

Лорд, в роли которого предстал Крис Пратт, пытается оживить память Гаморы в то время, как стражи отправляются на миссию.

Лента станет последним самостоятельным проектом об этой команде супергероев. Ее премьера запланирована на 5 мая.

Крид 3

Главный герой фильма Адонис, роль которого играет Майкл Джордан, возвращается на ринг для боя всей своей жизни. Как он сразится с соперников — узнаем, посмотрев фильм.

Премьера намечена на 3 марта.

Трансформеры: Восхождение Звероботов

Фильм перенесет зрителей в путешествие по миру 90-х. Автомобильные погони, роботы и шокированные происходящим люди.

Сам ролик сделан в партнерстве с Porsche. Премьера ленты — 9 июня.

Air

Трейлер фильма о попытках Nike подписать контракт с Майклом Джорданом для создания линейки спортивной обуви.

В ленте сыграют Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Джейсон Бейтман и другие. Премьера состоится 5 апреля.

Мандалорец

Disney+ уже показывала трейлер третьего сезона фантастического сериала Мандалорец, но сейчас перед зрителями предстали кадры, которых они ранее не видели.

Форсаж 10

Спустя несколько дней после выхода трейлера последней 10 части гоночной кинофраншизи Форсаж, на Супербоул 2023 показали новый 60-секундрый ролик фильма с новыми кадрами. Премьера запланирована на 19 мая.