Украинская певица MamaRika рассекретила имя новорожденного сына. Звезда назвала мальчика Давидом.

Об этом MamaRika вместе со своим мужем комиком Сергеем Середой рассказала в интервью программе Слава+.

— Это первое имя, на котором мы вместе сошлись. У нас был ряд имен, но большинство нам не нравились. Мы очень тщательно к этому подошли. Нам было важно, чтобы имя красиво звучало и на других языках, — сказал муж певицы.

Новоиспеченные родители очень ответственно относятся к воспитанию Давида. Они скрывают лицо сына на фото и не показывают его публике.

Напомним, что MamaRika родила сына 2 августа 2021 года. Для певицы и ее мужа новорожденный ребенок стал первым.

MamaRika и Сергей Середа вместе почти шесть лет. Они поженились в январе 2018 года, а в марте 2020 года сыграли свадьбу в Таиланде.

Недавно MamaRika призналась, что после рождения ребенка ее отношения с мужем перевернулись с ног на голову.

По словам артистки, на ребенка идет 99% времени и это давит на психику. В результате — мужчина и женщина проводят мало времени вместе, кроме того, побыть наедине с собой тоже не получается.

MamaRika и Сергей Середа часто ссорятся, но их отношения спасают юмор и объятия.

Фото: MamaRika