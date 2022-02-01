В Москве (Россия) 1 февраля попрощались с известным актером Леонидом Куравлевым. Гражданская панихида и отпевание прошли в Центральной клинической больнице (ЦКБ), затем актера похоронили на Троекуровском кладбище вместе с женой Ниной, которая умерла еще в 2012 году.

За полчаса до панихиды в зале начали собираться люди. Однако прощание с актером проходило немноголюдно. Всего собралось около 60 человек, однако большая часть из них это были журналисты. Хотя на сайте Союза кинематографистов было объявление о месте и времени прощания.

Также на прощание с Куравлевым пришли родственники, в частности его единственный сын Василий.

— Дорогой папа, я с тобой не прощаюсь. Ты просто перешел в другое измерение. Но остались твои роли и воспоминания. О тебе и маме. Я очень люблю тебя, — отметил Василий Куравлев во время панихиды.

Из коллег по цеху пришли только Евгений Герасимов, Сергей Степанченко, Дмитрий Харатьян.

Существует традиция артистов провожать в последний путь аплодисментами, однако не в этот раз. Гроб с актером из зала в катафалк выносили в тишине.

Похоронили Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище в Москве возле его жены Нины Васильевны. Артист был вместе с ней со школьных лет и до самой смерти Нины в 2012 году.

30 января стало известно о смерти 85-летнего российского актера Леонида Куравлева.

Печальную новость озвучили в Союзе кинематографистов.

В январе, кроме коронавируса, у киноактера диагностировали цереброваскулярное заболевание, хроническую ишемию головного мозга третьей степени и псевдобульбарный синдром.

За неделю до смерти Леонида Куравлева перевели в хоспис, поскольку он нуждался в паллиативной помощи.