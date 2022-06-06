Супруга певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова умилила поклонников фото подросшего сына.
В Instagram Екатерина обнародовала фото Михаила, отметив, что публиковала этот снимок уже в stories и он собрал много реакций. В кадре мальчик сидит на диване в рубашке, штанах-джогерах и босоножках.
— Эта фотография собрала столько реакций в stories, что решила оставить ее здесь, — написала блогер.
Подписчиков умилил снимок Михаила. Фолловеры отметили его схожесть со знаменитым папой.
- Маленькая копия Виктора Павлика.
- Так вырос! Настоящий казак.
- Ну красивый же, такой будет мужчина!
- Модный и стильный мальчишка.
- Мачо.
- Серцеед!
- Мамин сыночек, — пишут в комментариях Екатерины.
Стоит отметить, что в июне мальчику исполнится один год.
Недавно Екатерина Репяхова показала трогательную встречу с Виктором Павликом спустя два месяца разлуки. Вместе с сыном и мамой блогер была в Израиле у сестры. Туда они бежала с начала полномасштабной войны в Украине.
Сейчас блогер уже в Киеве.