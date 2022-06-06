Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Маленькая копия Виктора Павлика: жена певца показала подросшего сына

6 июня 2022, 16:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Катерина Реп'яхова
Источник: Екатерина Репяхова

Супруга певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова умилила поклонников фото подросшего сына.

В Instagram Екатерина обнародовала фото Михаила, отметив, что публиковала этот снимок уже в stories и он собрал много реакций. В кадре мальчик сидит на диване в рубашке, штанах-джогерах и босоножках.

— Эта фотография собрала столько реакций в stories, что решила оставить ее здесь, — написала блогер.

Подписчиков умилил снимок Михаила. Фолловеры отметили его схожесть со знаменитым папой.

Сейчас смотрят
  • Маленькая копия Виктора Павлика.
  • Так вырос! Настоящий казак.
  • Ну красивый же, такой будет мужчина!
  • Модный и стильный мальчишка.
  • Мачо.
  • Серцеед!
  • Мамин сыночек, — пишут в комментариях Екатерины.

Стоит отметить, что в июне мальчику исполнится один год.

Недавно Екатерина Репяхова показала трогательную встречу с Виктором Павликом спустя два месяца разлуки. Вместе с сыном и мамой блогер была в Израиле у сестры. Туда они бежала с начала полномасштабной войны в Украине.

Сейчас блогер уже в Киеве.

Теги
Виктор Павлик
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь