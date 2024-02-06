Блогер-миллионник Таня Пренткович пожаловалась на сложный период в жизни. Очевидно, он связан с отдыхом ее мужа на Мальдивах во время войны.

Таня Пренткович о сложностях после Мальдив

Впервые за долгое время Пренткович вышла на связь с подписчиками в Instagram, она сказала, что такой перерыв для нее — новый опыт. Очевидно, блогер не хотела терпеть хейт после громкого отдыха на Мальдивах.

— За эти дни получила от вас очень много вопросов: Как мы? Сейчас лучше, но проживаем очень сложный период, — честно призналась Таня.

Также она показала собственное селфи, отметив, что это единственный снимок в фотопленке, сделанный за этот период. Пренткович поблагодарила подписчиков за поддержку.

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— Сейчас тут буду редко, — подчеркнула она.

Скорее всего, у пары проблемы после скандального отдыха.

Что известно об отдыхе мужа Тани Пренткович на Мальдивах

Напомним, в конце января разгорелся громкий скандал — муж Тани Пренткович засветился вместе с ней на Мальдивах. Об этом вряд ли бы кто-то узнал, если бы соответствующие кадры не появились на просторах TikTok.

Немного позже муж Тани Пренткович рассказал, как оказался на Мальдивах. Дело в том, что Андрей Гонковский отравился в Польшу как волонтер, на запланированное мероприятие, но его перенесли.

По словам мужчины, так как у него появились свободные дни, он решил провести их с пользой и побыть вместе с семьей на островах. Многие не верят, что отдых был не запланированный, ведь для чего Гонковскому нужно было брать с собой летние вещи в Польшу. Можно было бы подумать, что он приобрел новые, однако в таких нарядах Андрей уже светился ранее.

Сама Пренткович извинилась за мужа на Мальдивах. Она назвала это решение импульсивным и необдуманным, а также призналась, что они не осознавали последствий этих действий.

Фото: Таня Пренткович