Певица Оля Полякова показалась обнаженной в бане. Исполнительница поделилась с поклонниками тем, как проводит начало недели.

Оля Полякова показала, чем занимается в снежный день

В Instagram-stories Полякова решила показать подписчикам, чем занимается в понедельник. Сперва певица пришла в восторг от крупного снега, что идет в Киеве, показав вид за своим окном и горящий камин. Новогодние декорации и елку Оля еще не убрала, а потому зимняя атмосфера у нее на максимуме.

Не упустила возможности звезда воспользоваться собственной баней. Она показала, как ее парять веником. При этом Оля лежит на животе, прикрыв груди руками, выглядит счастливой и отдохнувшей.

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К слову, еще в ноябре Оля Полякова демонстрировала свою фигуру в купальнике. Тогда артистка призналась, что набрала восемь килограммов, однако свой вес раскрывать не стала.

Исполнительница отметила, что для многих такая фигура является желанной, но для нее это много.