Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Музыка

Почти половина украинцев отказалась от российской музыки после 24 февраля

10 мая 2023, 16:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Музика
Источник: Unsplash

Украинцы массово отказались от российской музыки на фоне полномасштабного вторжения РФ. Также большинство использует в быту родной язык, отказавшись от русского.

К такому выводу пришли в Gradus Research, проведя исследования внутри нашего общества в конце апреля.

Так, если до 24 февраля 2022 года 56% опрошенных украинцев разговаривали на русском языке, то сейчас на родном языке разговаривают 61%. Примечательно, что сильнее всего изменения наблюдаются на Юге Украины и в Киеве, а также на восточном направлении.

Чаще всего отказываются от русского молодые украинцы возрастом 18-24 года, а также люди в возрасте 55-60 лет.

С музыкой ситуация еще более кардинальная — от такого контента из РФ отказались 45% опрошенных, а 20% из общего числа не слушали и до полномасштабного вторжения.

Слушают российскую музыку и спонсируют ракетные обстрелы только 7% опрошенных украинцев.

Напомним, что ранее глава Минцифры Михаил Федоров призвал компании Apple, Spotify и YouTube заблокировать российскую музыку. Выручка с прослушиваний такого контента на платформах идет на помочь армии РФ, которая убивает мирных жителей и уничтожает города в Украине ракетными обстрелами.

Читайте также:
Энтони Блинкен Kalush OrchestraМузыка объединяет. В плейлист Энтони Блинкена вошла песня Kalush Orchestra Stefania

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь