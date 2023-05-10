Украинцы массово отказались от российской музыки на фоне полномасштабного вторжения РФ. Также большинство использует в быту родной язык, отказавшись от русского.

К такому выводу пришли в Gradus Research, проведя исследования внутри нашего общества в конце апреля.

Так, если до 24 февраля 2022 года 56% опрошенных украинцев разговаривали на русском языке, то сейчас на родном языке разговаривают 61%. Примечательно, что сильнее всего изменения наблюдаются на Юге Украины и в Киеве, а также на восточном направлении.

Чаще всего отказываются от русского молодые украинцы возрастом 18-24 года, а также люди в возрасте 55-60 лет.

С музыкой ситуация еще более кардинальная — от такого контента из РФ отказались 45% опрошенных, а 20% из общего числа не слушали и до полномасштабного вторжения.

Слушают российскую музыку и спонсируют ракетные обстрелы только 7% опрошенных украинцев.

Напомним, что ранее глава Минцифры Михаил Федоров призвал компании Apple, Spotify и YouTube заблокировать российскую музыку. Выручка с прослушиваний такого контента на платформах идет на помочь армии РФ, которая убивает мирных жителей и уничтожает города в Украине ракетными обстрелами.