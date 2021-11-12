Российский хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron выпустил альбом Смутное время, который оказался микстейпом из 36 ранее выпущенных композиций.

В числе треков оказались и совсем старые композиции музыканта, выпущенные в период с 2014 по 2016 год. Среди более новых – Колесо, Мох, Цунами и Организация.

Кроме того, 1 ноября Oxxxymiron представил свой новый 10-минутный трек впервые за четыре года Кто убил Марка?, однако в сборник песен он так и не вошел, хоть поклонники музыканта очень ждали.

Релиз песни Цунами состоялся 5 ноября, а трек Организация и клип к нему поклонники Oxxxymiron увидели 8 ноября.

Фанаты Oxxxymiron двояко отнеслись к его новой роботе, поскольку все ждали новых треков.

Ненавижу микстейпы.

Как грамотно нас обманули.

Спасибо, встретимся снова через шесть лет.

Это шутка такая?

Разочарование года.

Очень смешно, а теперь можно альбом с новыми треками?

Где новые песни?

Расходимся.

Все эти треки мы уже слышали ранее.

Шесть лет ждал, а ты старые песни просто миксуешь.

Психанул так психанул.

Издеваешься?

Всех обхитрил и переиграл. — Пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что это уже не первый микстейп исполнителя. В 2012 и 2013 годах он презентовал miXXXtape I и miXXXtape II: Долгий путь домой.