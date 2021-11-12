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Музыка

Почти 40 песен: Oxxxymiron выпустил первый за 6 лет альбом

12 ноября 2021, 12:22
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Почти 40 песен: Oxxxymiron выпустил первый за 6 лет альбом
Источник: Depositphotos

Российский хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron выпустил альбом Смутное время, который оказался микстейпом из 36 ранее выпущенных композиций.

В числе треков оказались и совсем старые композиции музыканта, выпущенные в период с 2014 по 2016 год. Среди более новых – Колесо, Мох, Цунами и Организация.

Кроме того, 1 ноября Oxxxymiron представил свой новый 10-минутный трек впервые за четыре года Кто убил Марка?, однако в сборник песен он так и не вошел, хоть поклонники музыканта очень ждали.

Релиз песни Цунами состоялся 5 ноября, а трек Организация и клип к нему поклонники Oxxxymiron увидели 8 ноября.

Фанаты Oxxxymiron двояко отнеслись к его новой роботе, поскольку все ждали новых треков.

  • Ненавижу микстейпы.
  • Как грамотно нас обманули.
  • Спасибо, встретимся снова через шесть лет.
  • Это шутка такая?
  • Разочарование года.
  • Очень смешно, а теперь можно альбом с новыми треками?
  • Где новые песни?
  • Расходимся.
  • Все эти треки мы уже слышали ранее.
  • Шесть лет ждал, а ты старые песни просто миксуешь.
  • Психанул так психанул.
  • Издеваешься?
  • Всех обхитрил и переиграл. — Пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что это уже не первый микстейп исполнителя. В 2012 и 2013 годах он презентовал miXXXtape I и miXXXtape II: Долгий путь домой.

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Теги
Музичний альбом , прем'єра
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