Российский хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron выпустил альбом Смутное время, который оказался микстейпом из 36 ранее выпущенных композиций.
В числе треков оказались и совсем старые композиции музыканта, выпущенные в период с 2014 по 2016 год. Среди более новых – Колесо, Мох, Цунами и Организация.
Кроме того, 1 ноября Oxxxymiron представил свой новый 10-минутный трек впервые за четыре года Кто убил Марка?, однако в сборник песен он так и не вошел, хоть поклонники музыканта очень ждали.
Релиз песни Цунами состоялся 5 ноября, а трек Организация и клип к нему поклонники Oxxxymiron увидели 8 ноября.
Фанаты Oxxxymiron двояко отнеслись к его новой роботе, поскольку все ждали новых треков.
- Ненавижу микстейпы.
- Как грамотно нас обманули.
- Спасибо, встретимся снова через шесть лет.
- Это шутка такая?
- Разочарование года.
- Очень смешно, а теперь можно альбом с новыми треками?
- Где новые песни?
- Расходимся.
- Все эти треки мы уже слышали ранее.
- Шесть лет ждал, а ты старые песни просто миксуешь.
- Психанул так психанул.
- Издеваешься?
- Всех обхитрил и переиграл. — Пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что это уже не первый микстейп исполнителя. В 2012 и 2013 годах он презентовал miXXXtape I и miXXXtape II: Долгий путь домой.