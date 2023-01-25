Канадский певец Джастин Бибер продал права на все свои песни до 2022 года. За свои труды артист получил $200 млн.

Известно, что творчество выкупила компания Hipgnosis Songs Capital, и за эти деньги она также получает хиты Бибера, в том числе Baby и Sorry.

В последние годы продажа прав на свое творчество становится тенденцией — многие музыканты меняют свои труды на единоразовую крупную оплату. Однако, решение зачастую касается артистов с большим карьерным опытом.

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Теперь Hipgnosis будет получать деньги каждый раз, когда песни Бибера будут исполняться публично. Всего в список входят 290 треков.

— Влияние Джастина Бибера на мировую культуру за последние 14 лет действительно было значительным, — заявил основатель Hipgnosis Мерк Меркуриадис.

За последние два года права на свою музыку продали и другие легенды — Боб Дилан и Брюс Спрингстин. Сделка с Sony обогатила Дилана на 500 млн.

В конце мая 2022 Джастин Тимберлейк продал свои песни за $100 млн. В список вошло 200 песен артиста, а за сделку отвечает компания Hipgnosis Song Management.