Певец Артем Пивоваров и рэп-исполнительница Alyona Alyona представили совместную работу Люлі-люлі на поэзию Пантелеймона Кулиша. Артисты презентовали не только песню, но и видеоработу к ней.

Новую работу звезды представили в рамках культурного проекта Твої вірші, мої ноти. В видео можно разглядеть состояние одиночества. Alyona Alyona бродит в своих мыслях, переходя от одного воспоминания к другому, будто из комнаты в комнату.

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Артем Пивоваров — созерцатель-странник, а природа выступает в виде чистой светлой мысли, за которой он так внимательно наблюдает. В конце концов, все мы путешественники, летающие в собственных мыслях и стремящиеся так или иначе заполнить душевную пустоту.

— Работа Люлі-люлі отражает внутренний мир человека, которого охватили чувства одиночества и отчуждения. В этом состоянии сейчас находится чуть ли не каждый украинец… В такие моменты включается защитная реакция: хочется закрыть свое сердце и потеряться в воспоминаниях. Порой действительно надо уединиться, восстановить внутреннюю энергию и силы, чтобы впоследствии продолжить заполнять соты памяти событиями, к которым захочется возвращаться, — говорит Артем.

Alyona Alyona добавляет, что часто неудачи, разочарования и боль заставляют наше сердце закрыться и больше никому не доверять.

— Когда одиночество заполняет все вокруг и начинает давить — мы ищем немного покоя и вдохновения для того, чтобы перезагрузиться и снова быть открытыми для нового. Взяв за основу стихотворение Кулиша, этот момент отчаяния, каждый из нас трансформировал его из точки в запятую, потому что мы верим, что свет все же победит тьму, — отметила рэп-исполнительница.