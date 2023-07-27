27 июля в Украине отмечают День медика. Безусловно, каждый из нас понимает важность людей этой профессии. Медицинские работники, без преувеличения, — герои нашего времени. Кто-то из них находится на передовой, кто-то — в тылу, но всех их объединяет благородное и ответственное дело — борьба за жизни и здоровье украинцев.

Звезды шоу-бизнеса поздравляют с Днем медика 2023 всех, кто причастен к этой сфере.

Певица Злата Огневич рассказала, что ее утро 27 июля началось с больницы, поскольку она приехала поздравить медицинских работников с их праздником.

Также она отметила, что ее папа напрямую связан с этой сферой, он многим спас жизнь и продолжает это делать.

— Скольким пораненным помог, спас, много трогательных историй рассказывает… Нагрузка безумная, и я благодарна каждому врачу, который не жалеет своих сил, чтобы помочь другим. Почет, уважение, низкий поклон, — сказала Злата.

Поздравила с Днем медика и телеведущая Леся Никитюк, обнародовав в Instagram фото цветов.

— С Днем медицинского работника, дорогие наши медики! Спасибо, что спасаете жизни, — написала Леся.

Лидер группы Антитела Тарас Тополя обнародовал фото с побратимами. Он и другие участники коллектива, а именно Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь служили в ТрО как боевые медики. В августе 2021 года Антитела откомандировали в Киев с передовой.

— С днем медицинского работника, — подписал Тополя фото.

Актриса Ксения Мишина поделилась видео президента Украины Владимира Зеленского, в котором он поздравляет всех медицинских работников.

— Люди ради людей… С праздником, наши спасатели, наши врачи, — написала артистка.

Отметим, в 2023 году День медицинского работника в Украине впервые отмечается 27 июля. Ранее праздник приходился на третье воскресенье июня, однако 13 июня Владимир Зеленский подписал новый указ об изменении даты празднования.