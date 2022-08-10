Люди хором звали Басю и несли валидол: Елена Фроляк рассказала о домашней любимице

Война – сложное испытание не только для нас, но и для наших любимцев. Шеф-редактор Фактов ICTV Елена Фроляк поделилась щемящей историей, связанной с кошкой ее мамы.

В начале полномасштабной войны семья ведущей уехала на Ивано-Франковщину, где пробыла месяц. Фроляк вспоминает, что их эвакуация в Косово длилась 36 часов — пробка тянулась на 50 км. Тогда за 20 минут ночью удавалось проехать всего на полметра.

– Мамина кошка Бася, напуганная этой бесконечной поездкой, сделала три попытки сбежать из машины и третья ей удалась. Ночью, трасса, цепь автомобилей, вы бы видели эту картину — пассажиры из соседних машин хором звали ее: “Бася, Бася”. Выносили Валидол, светили фонариками, что только не делали… Но она была очень испугана и истощена… Словом, мы ее не смогли поймать и мама проплакала за ней еще долго, – рассказывает ведущая.

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