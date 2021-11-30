30 ноября в Украине отмечаются 70 лет со дня рождения национальной легенды — Назария Яремчука. Его считают одним из основателей украинской эстрады. В 2021 году Яремчуку присвоили звание Героя Украины.

Все началось с того, что Назарий приходил посмотреть на репетиции ВИА Смерічка в Вижницком доме культуры, которым руководил Лев Дутковский. Руководитель ансамбля заметил постоянного посетителя и предложил ему петь. Позже у Яремчука случилась еще одна судьбоносная встреча. Речь идет о тогда еще молодом композиторе и студенте мединститута Владимире Ивасюке.

Первую значительную порцию славы Яремчук получил после съемок в музыкальной картине Червона рута. Он исполнил песни Дутковского Незрівнняний світ краси и Якщо мине любов.

Всенародная любовь к Назарию пришла после композиций Червона рута и Водограй.

В 1970-х, выступая в составе ВИА Смерічка, поя песни своих друзей-композиторов Ивасюка и Дутковского, выступая в дуэте с Василием Зинкевичем, Назарий Яремчук закладывал основы украинской популярной песни.

В 80-х он уже пел как сольный исполнитель. Кроме того, в то время Яремчук создал настоящий образ лирического героя.

Более того, женщины со всей страны видели в нем секс-символ. Миловидный облик, мелодичные песни, в которых прославляются лучшие человеческие черты, стильные образы – это то, перед чем девушки не могли устоять.

Также была зафиксирована определенная мода на имя Назарий среди новорожденных деток.

Несмотря на то, что в то время он считался иконой стиля, Назарий редко задумывался над образами, поскольку его интересовала исключительно музыка.

Более того, Яремчук был человеком с большим сердцем и сильным характером. Чего стоят его выступления в Афганистане перед солдатами. В 1986 году после Чернобыльской катастрофы артист трижды побывал в 30-километровой зоне отчуждения. Там он давал концерты перед ликвидаторами.

Назарий Яремчук был достоянием не только Украины, но и всего СССР. Об этом свидетельствует его пение в рамках XXII Олимпийских игр в Москве. Кроме того, он участвовал и в заграничных мероприятиях. Здесь следует отметить, что Советский Союз не всегда охотно выпускал своих деятелей культуры за границу.

Когда погиб композитор Владимир Ивасюк, Назарий был одним из первых, кто приехал во Львов на похороны. Здесь следует совершить экскурс в историю. Советская власть приписала Ивасюку самоубийство. Мол, повесился в лесу. Однако в 2019 году эту версию опровергли эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Неофициальная версия говорит о том, что КГБ пыталось завербовать Ивасюка, а он никак не соглашался. Да или нет, но советским правоохранителям пришлось достаточно умело маскировать убийство под самоубийство известной личности.

Посещение похорон Ивасюка могло стоить Яремчуку карьеры, репутации, а зная методы советской власти, и спокойной жизни. Траурная колонна начиналась с большого венка, который Яремчук нес со Львом Дутковским.

К сожалению, 30 июня 1995 года жизнь Назария Яремчука унес рак. Он умер в Черновцах, где был похоронен на центральном кладбище.

70 лет со дня рождения Назария Яремчука в Украине будут праздновать на государственном уровне.

В честь значительной даты планируется мультимедийный проект – Re:Яремчук. В рамках проекта будет представлен документальный фильм о Назарии, уникальная марка от Укрпочты, а также на стадии активной подготовки находится трибьют-альбом. Песни Яремчука исполнят известные украинские артисты. Это будут не просто кавер-версии, а новое прочтение легендарных треков.