Ученые расшифровали ДНК немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Однако причина смерти все еще остается неизвестной.

Ученым удалось узнать больше о легендарной личности благодаря исследованию пучка волос, который был срезан на смертном одре Людвига.

— Мы уверенно составили карту примерно двух третей его генома, — заявил ведущий автор исследования и аспирант Кембриджского университета Тристан Бегг.

Как известно, Бетховен начал терять слух в 20 лет, а также страдал от приступов рвоты и диареи — такие проблемы со здоровьем наблюдались до конца жизни.

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Геном композитора показал, что у него была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени, в частности был гепатит Б.

— Мы видим очень значительный фактор риска заболевания печени. На это повлияло пристрастие к алкоголю, — дбавил Тристан.

Записи композитора в последние 10 лет жизни показали, что он пристрастился к крепкому алкоголю. Правда, о количествах выпитого спиртного ученые не могут рассказать.