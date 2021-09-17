Украинский певец Dzidzio ( настоящее имя — Михаил Хома) рассказал, свободно ли его сердце сейчас.

По словам музыканта, он сейчас один. А о примирении с его экс-женой, исполнительницей Slavia (настоящее имя Ярослава) нет и речи.

— Мы друг друга любим и уважаем — это самое основное. Я нигде ничего плохого о Ярославе не говорил, и говорить не буду, — сказал артист.

Домыслы о возможном примирении экс-возлюбленных появились после того, как Dzidzio приобрел новую квартиру в Киеве и поделился этим в Instagram.

Дело в том, что Slavia неоднозначно прокомментировала публикацию Михаила, поблагодарив его за покупку.

Поклонники певца не поняли комментария Ярославы и восприняли его как возможное воссоединение пары.

— Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что осуществил мою мечту, — написала Slavia.

Dzidzio в свою очередь отметил, что это место очень идет Ярославе. Также он сообщил, что отдает эту квартиру ей.



В апреле 2021 года стало известно, что Slavia и Dzidzio разводятся. Об этом артист сообщил в одной из телепередач, после этого Ярослава подтвердила его слова.

Позже Slavia призналась, что не знала о том, что ее муж заявит на всю страну о расторжении их брака, не предупредив ее. Кроме того, певица рассказала и то, что состоялся суд по их делу, однако она об этом узнала со СМИ.