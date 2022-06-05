Любови Успенской грозит до пяти лет тюрьмы за избиение собаки

Российской певице Любови Успенской грозит от трех до пяти лет тюрьмы по статье о жестоком обращении с животными.

По данным росСМИ, 30 мая артистка набросилась на собаку своей соседки, дизайнера Юлии Райской. Кроме этого, она устроила словесную перепалку с владелицей животного, которая впоследствии обратилось к адвокату Александру Добровинскому, чтобы наказать Успенскую через суд.

— Я долго ждала – вдруг человек одумается. И получится решить вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону, – сказала Юлия.

Правозащитник отметил, если Успенскую признают виновной в суде, то она может сесть за решетку на несколько лет по статье о жестком обращении с животными.

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– Мои клиенты хотят, чтобы все было по закону. А по закону может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы. Чтобы известные люди не забывали, что перед законом все равны, – заявил адвокат.

Отметим, что Успенской показалось, что щенок французского бульдога хотел укусить ее йоркширского терьера.

Певица погналась за ним, забежала в чужой двор, там лежала старенькая собачка, которую та начала бить рукояткой поводка. На днях стало известно, что пострадавшее животное после избиения нуждается в операции. Позже в сети появился ролик, на котором Успенская угрожает владелице пса.