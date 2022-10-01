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Любовь всегда актуальна! Решетник прокомментировал перенос Холостяка 12

1 октября 2022, 12:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Любовь всегда актуальна! Решетник прокомментировал перенос Холостяка 12
Источник: Григорий Решетник

Телеведущий СТБ Григорий Решетник прокомментировал перенос романтического реалити Холостяк 12. Его премьера должна была состояться сначала в марте, а потом 30 сентября.

В Instagram Григорий поделился видео со съемок, а также отметил, что зрители обязательно увидят 12 сезон Холостяка с Алексом Топольским.

— Сложный, эмоциональный день… Мы уже второй раз переносим премьеру Холостяка, но мы обязательно его покажем… И Украина обязательно победит, — написал Решетник.

В комментариях мнения пользователей разделились, кто-то считает, что проект сейчас необходим, поскольку нужно отвлекаться, кто-то же уверен — не время для него.

Сейчас смотрят
  • Холостяк обязательно состоится, ведь любовь всегда актуальна!
  • Жаль. Так ждали, чтобы хоть на несколько часов отвлечься от происходящих ужасов.
  • Давайте уже того Холостяка, надо хоть что-то, чтобы окончательно не потерять остатки смысла.
  • Не время для этого шоу.
  • Очень жаль, но сейчас действительно время не для шоу!
  • Кому не интересно, пусть не смотрят, а я очень ждала Холостяка, чтобы хоть немного отвлечься от того, что творится в стране!
  • Я думаю, что в военное время не должно быть развлекательных программ. — Пишут пользователи сети.

Напомним, премьеру Холостяка 12 во второй раз перенесли. На этот раз причина производственная. Зрители увидят проект в октябре.

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Теги
Алекс Топольский Григорий Решетник Холостяк
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