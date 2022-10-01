Телеведущий СТБ Григорий Решетник прокомментировал перенос романтического реалити Холостяк 12. Его премьера должна была состояться сначала в марте, а потом 30 сентября.

В Instagram Григорий поделился видео со съемок, а также отметил, что зрители обязательно увидят 12 сезон Холостяка с Алексом Топольским.

— Сложный, эмоциональный день… Мы уже второй раз переносим премьеру Холостяка, но мы обязательно его покажем… И Украина обязательно победит, — написал Решетник.

В комментариях мнения пользователей разделились, кто-то считает, что проект сейчас необходим, поскольку нужно отвлекаться, кто-то же уверен — не время для него.

Сейчас смотрят

Холостяк обязательно состоится, ведь любовь всегда актуальна!

Жаль. Так ждали, чтобы хоть на несколько часов отвлечься от происходящих ужасов.

Давайте уже того Холостяка, надо хоть что-то, чтобы окончательно не потерять остатки смысла.

Не время для этого шоу.

Очень жаль, но сейчас действительно время не для шоу!

Кому не интересно, пусть не смотрят, а я очень ждала Холостяка, чтобы хоть немного отвлечься от того, что творится в стране!

Я думаю, что в военное время не должно быть развлекательных программ. — Пишут пользователи сети.

Напомним, премьеру Холостяка 12 во второй раз перенесли. На этот раз причина производственная. Зрители увидят проект в октябре.