Телеведущий СТБ Григорий Решетник прокомментировал перенос романтического реалити Холостяк 12. Его премьера должна была состояться сначала в марте, а потом 30 сентября.
В Instagram Григорий поделился видео со съемок, а также отметил, что зрители обязательно увидят 12 сезон Холостяка с Алексом Топольским.
— Сложный, эмоциональный день… Мы уже второй раз переносим премьеру Холостяка, но мы обязательно его покажем… И Украина обязательно победит, — написал Решетник.
В комментариях мнения пользователей разделились, кто-то считает, что проект сейчас необходим, поскольку нужно отвлекаться, кто-то же уверен — не время для него.
- Холостяк обязательно состоится, ведь любовь всегда актуальна!
- Жаль. Так ждали, чтобы хоть на несколько часов отвлечься от происходящих ужасов.
- Давайте уже того Холостяка, надо хоть что-то, чтобы окончательно не потерять остатки смысла.
- Не время для этого шоу.
- Очень жаль, но сейчас действительно время не для шоу!
- Кому не интересно, пусть не смотрят, а я очень ждала Холостяка, чтобы хоть немного отвлечься от того, что творится в стране!
- Я думаю, что в военное время не должно быть развлекательных программ. — Пишут пользователи сети.
Напомним, премьеру Холостяка 12 во второй раз перенесли. На этот раз причина производственная. Зрители увидят проект в октябре.