Любовь к кино и гангстерам сделали его легендой. Знаковые фильмы Скорсезе

Мартин Скорсезе изменил кинематограф, заново изобрел гангстерское кино и сделал насилие на экране – искусством. А еще дал толчок для карьеры Роберта де Ниро и раскрыл амплуа Леонардо Ди Каприо.

Сегодня, 17 ноября, одному из самых влиятельных режиссеров современности исполняется 80 лет.

Немногие знают, что коренной житель Нью-Йорка с очками в выразительной оправе сначала хотел стать священником, но его выгнали из иезуитской школы. Тогда он стал учить кинематографию в Нью-Йоркском институте и равномерно прокладывать путь в Голливуд.

Сейчас смотрят

Его работы часто одобряли критики, хотя они не всегда имели успех в прокате. Так произошло с его первым и единственным мюзиклом Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977) с Де Ниро и Лайзой Миннелли. Из-за абсолютного провала ленты Скорсезе даже впал в депрессию и стал употреблять наркотики.

Но уже следующая его картина Бешеный бык взяла две статуэтки Оскар. В общей сложности фильмография Скорсезе в мировом прокате собрала более $2,1 млрд. Режиссер девять раз номинировался на Оскар в категории Лучшая режиссура, но получил статуэтку только в 2007 году за фильм Отступники.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Martin Scorsese (@martinscorsese_)

Интерес к миру мафии и гангстеров у режиссера с детства, когда он жил в нью-йоркском квартале Маленькая Италия. В интервью он рассказывал, что не только боялся гангстеров-соседей, но и восхищался ими.

Его гангстерское кино является противоположностью элегантности Крестного отца или безумию как в картине Лицо со шрамом. Миры в лентах Скорсезе изображены суровыми и жестокими, где нельзя скрыть уродство за поверхностным гламуром. Его мафиозная трилогия Злые улицы (1973), Славные ребята (1990) и Казино (1995) – уже в категории вечной классики кино.

Факты ICTV рассказывают о пяти знаковых фильмах Мартине Скорсезе.

Славные парни (1990)

Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Мартин Скорсезе создали увлекательную и огненную вещь. Адаптация научно-исследовательского романа Николаса Пиледжи рассказывает о взлете и падении сообщника мафии Генри Хилла, его друзей и семьи между 1950-ми и 1970-ми годами.

В картине также снялись Рэй Лиотта, Лорейн Бракко и Пол Сорвино.

Этот фильм называют вершиной карьеры Скорсезе и одним из лучших в истории кино. А работы Пеши и Де Ниро – чрезвычайными достижениями в киноактерском мастерстве. Картина славится и отличными диалогами, создавая динамическую историю, которую дополняет искусная операторская работа и исключительная музыка.

Таксист (1976)

Фильм рассказывает о ветеране войны во Вьетнаме, который страдает хронической бессонницей и устраивается ночным таксистом в Нью-Йорке. Ветерана-социопата Тревиса Бикла сыграл Роберт Де Ниро. Также в картине задействованы Джоди Фостер, Сибилл Шеперд и Харви Кейтель.

Между романтикой и насилием режиссер в Таксисте создает портрет человека, нуждающегося в терапии. Ведь из-за собственного обезображенного восприятия мира, герой верит, что общество можно очистить с помощью простой жестокости и сосредоточенности.

Скорсезе создал триллер, показывающий человека, пытающегося избавить свой город от преступности и коррупции, где за демократией скрывается жестокость.

Отступники (2006)

Из всех созданных Скорсезе фильмов именно за этот режиссер получил своего первого Оскара. Это блестящий криминальный триллер, в котором он изобразил гангстерский мир без страха или вины.

Лента рассказывает историю полицейского из Южного Бостона, который под прикрытием проникает в организацию главаря банды. В ленте сыграли: Леонардо Ди Каприо, Джейк Николсон, Марк Уолберг, Мэтт Дэймон, Вера Фармига, Мартин Шин, Алек Болдуин.

Отступники – это увлекательная игра кота и мышки, в которой Ди Каприо и Дэймон соревнуются среди прочего в напряженной битве умов. Благодаря увлекательному рассказу и блестящей игре всего актерского состава Отступники продолжают тенденцию Скорсезе снимать по крайней мере один киношедевр на десятилетие.

Хранитель времени (2011)

Этот фильм Скорсезе имеет одно основное отличие – он не жестокий, в нем нет криминала и больше напоминает семейное кино.

Это история мальчика, который подружился с одним из самых выдающихся кинорежиссеров конца XIX – начала XX века Жоржем Мельесом и открыл тайну прошлого своего отца.

Этот фильм напоминает любовное письмо к старому кино, а еще он приобрел немалый успех, получив положительные отзывы и пять статуэток Оскара.

Бешеный бык (1980)

Еще одна из лучших работ художника и возможно лучшая актерская работа Роберта Де Ниро, которая принесла ему Оскара.

Это блестящий байопик, выделяющийся среди большинства фильмов жанра спортивной драмы. Картина рассказывает о жизни итальянско-американского боксера Джейка Ламотта, который выступает в среднем весе .

Психологические и сексуальные комплексы героя он выплескивает на боксерском ринге, но его разрушительная ярость и насилие разрушают его отношения с женой и семьей. Помогает Джейку сражаться с внутренними демонами его брат и менеджер, которого сыграл непревзойденный Джо Пеши.