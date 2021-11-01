Британский певец Эд Ширан в детстве сомневался в своей сексуальной ориентации.

В голландском подкасте Man, Man, Man Эд Ширан признался, что имеет много женских черт и увлечений. К примеру, он любит музыкальный театр, поп-музыку и Бритни Спирс.

– У меня много типично женственных черт, так много, что раньше я думал, а не гей ли я? Я люблю то, что обычно нравится женщинам: музыкальный театр, поп-музыку, Бритни Спирс, – поделился артист.

Эд Ширан добавил, что никогда не считал себя мужественным.

– Моя мужская сторона, вероятно, сводится к тому, чтобы пить пиво и смотреть футбол. Я не очень мужественный парень. К примеру, я не фанат автомобилей. Мне нравятся хорошие машины, но это, пожалуй, все, – поделился Эд Ширан.

По словам артиста, его восприятие жизни очень изменилось после того, как он встретил свою жену – Черри Сиборн.

Пара впервые познакомилась во время учебы в средней школе. Зимой 2019 года они сыграли свадьбу, а прошлым летом на свет появилась их дочь — Лира.

Недавно звезда сериала Доктор Хаус Кел Пенн совершил каминг-аут. 44-летний артист признался, что находится в отношениях с мужчиной уже больше 11 лет.

В следующем году он планирует жениться на своем избраннике Джоше.