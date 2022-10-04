Украинский фестиваль классической музыки LvivMozArt и Международный фонд Mozarteum представляют премьеру документального фильма Lviv — Salzburg: Mozart for Solidarity.

Приоритетом фестиваля является укрепление международных культурных связей и обменов между Украиной и Западной Европой. В 2022 году, когда народ Украины оказался в новой реальности полномасштабной войны, это стремление стало еще сильнее.

В Зальцбурге встретились восемь известных деятелей искусства. Вдохновленные, пожалуй, самым известным композитором всех времен Вольфгангом Амадеем Моцартом, они собрались на оригинальных местах работы музыкального гения, чтобы поговорить о своем опыте, силе солидарности и музыке.

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Проект Львов — Зальцбург: Моцарт для солидарности связан с личностью Франца Ксавера Моцарта и женщин из его близкого окружения во Львове. В музыкальном фильме зрители слышат особый репертуар, созданный 180-200 лет назад.

Эти произведения впервые прозвучали в исторических местах и на оригинальных инструментах семьи Моцартов в Зальцбурге. Использовались драгоценные оригинальные инструменты Вольфганга Амадея Моцарта: его скрипка и фортепиано.

В программе произведения Франца Ксавера Моцарта и его ученицы Юлии фон Кавалькабо. Также прозвучат произведения современных украинских композиторов Богдана Сегина и Валентина Сильвестрова.

В проекте примут участие всемирно известные украинские деятели искусства, среди которых — основательница фестиваля LvivMozArt и дирижер Оксана Линей, пианист Антоний Барышевский, скрипач Андрей Мурза, сопрано Юлия Ткаченко и другие.

Важной частью проекта является благотворительность: LvivMozArt призывает собирать пожертвования на поддержку реконструкции Харьковского университета искусств, пострадавшего от российского вторжения.

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