Первая леди Украины Елена Зеленская побывала в Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Для посещения она подобрала элегантный образ: серый костюм-тройка, черные остроносые туфли, мягкие локоны и сдержанные украшения.

В одной из самых известных галерей США хранится и экспонируется шедевральное полотно Архипа Куинджи Закат солнца над Днепром. Художник родился в Мариуполе в 1841 году. В городе до полномасштабного вторжения российской армии работал его музей, который оккупанты разграбили и уничтожили.

— Была счастлива увидеть эту работу лично, посетив Метрополитен-музей во время визита на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Вскоре для всех украинских посетителей музей в рамках кампании МЕТ говорит на украинском запустит украиноязычные аудиокомментарии к своим экспонатам, — сообщила Елена Зеленская.

Сейчас украинские аудиогиды работают в ведущих мировых памятных местах. В целом они действуют почти в семи десятках музеях и достопримечательностях около полусотни стран, уточнила первая леди.

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— Это не только удобство и ощущение дома для украинцев, которых война разбросала по миру, но и восстановление исторической справедливости и культурного равенства. Чем больше языков в искусстве, тем богаче мир, — убеждена Елена Зеленская.

Из-за военной агрессии РФ Метрополитен признал художников Илью Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи, которые родились в нашей стране, украинскими, а не российскими, художниками. Это указано под их работами, которые выставляются в музее.