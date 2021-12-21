2021 год для музыки можно величать оттепелью в силу того, что благодаря вакцинации понемногу стали разрешать массовые мероприятия. Также артисты начали активно выкатывать все, что написали на карантине.

В частности, украинские артисты порадовали рядом крутых клипов. К сожалению, далеко не все достойные работы смогли залететь в тренды YouTube, но есть и топ-15 клипов, собравших миллионные просмотры. Кстати, ниже мы будем наводить данные просмотров по состоянию на 20 декабря.

На первом месте рейтинга Светлана Лобода, которая в 2021 году, хотя и со скандалом, но таки вернулась на украинскую сцену. Она и сольники отыграла, и интервью нашим журналистам дала, и даже трек на украинском языке записала. Так сказать, всячески пыталась втиснуться в новый социальный лифт. И не зря, ведь ее клип на песню Родной собрал 86 млн просмотров.

1. Loboda — Родной (86 017 359)

Сразу за ней идет Макс Барских его коллаборация с певицей Zivert — Bestseller, который собрал 42 млн просмотров. В целом 2021 год для карьеры Барских довольно переломный, ведь альбом получился успешным, сразу три клипа преодолели отметку в 5 млн просмотров, а в 2022-м он поедет в тур по США.

2. Max Barskih и Zivert — Bestseller (42 403 906)

На третьем месте расположилась певца Настя Каменских с клипом на трек Красное вино.

3. Настя Каменских — Красное вино (25 772 444)

А вот на четвертой позиции снова Макс Барских со своей песней Just Fly.

4. Макс Барских — Just Fly (20 526 725)

Пятое место забирает Тина Кароль с клипом на трек Скандал, который перезапустил образ певицы. Дерзкая, сексуальная, уверенная в себе — такой лирическую героиню увидели ее поклонники. И видимо, она им очень понравилась, так как ролик уже собрал почти 20 млн просмотров.

5. Тина Кароль — Скандал (19 392 522)

Также слушателям сильно понравились зажигательные танцы Артема Пивоварова на каблуках и в платье. Не зря артист стучал каблуками, ведь клип на трек Рандеву собрал более 16 млн просмотров.

6. Артем Пивоваров — Рандеву (16 519 780)

Также в YouTube хорошо собрал дебютный сингл молодого артиста Wellboy.

7. Wellboy — Гуси (15 889 961)

8. Loboda — Allo (13 591 279)

9. Go-A — Шум (10 856 330)

10. Слава Каминская — Слава Богу (8 199 769)

11. Александр Пономарев, Dzidzio, Артем Пивоваров, Alekseev — Чому (7 676 837)

12. Monatik — Jomo (7 420 511)

13. Kazka — М’ята (7 477 124)

14. Тина Кароль — Красиво (6 399 956)

15. Grosu — Малиновые губы (5 505 486)

В целом рейтинг выглядит так. Вообще прослеживаются две тенденции — украинцам нравятся яркие клипы (сюжет не имеет большого значения) и русскоязычные треки. Однако приятно видеть, что вполне авторские песни также залетают в тренды, как Wellboy. А вот клип группы Go-A, кажется, нравится больше иностранцам, чем соотечественникам.

Однако в 2021 году вышло много клипов, не собравших большого количества просмотров по разным причинам. К примеру, кинематографический ролик от группы The Hardkiss на песню Сестра. Поэтому Факты ICTV выбрали три крутых клипа, которые пока не набрали большое количество просмотров.

1. The Hardkiss – Сестра

2. Yarmak — Потрібен живим

3. Tayanna и Jamala — Моя Земля