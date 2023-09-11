Украинский блогер и участница реалити Пара на миллион на Новом Канале Анастасия Талпа сыграла роскошную свадьбу под Киевом. Свадьба с возлюбленным Богданом Скальницким состоялась 8 сентября — знаменитость показала, как прошло мероприятие.

Так, церемония состоялась в одном из загородных комплексов, куда были приглашены друзья с обеих сторон, а также звезды и блогеры — к примеру, участница реалити Пара на миллион Элизабет.

Девушка в соцсетях показала, свой поцелуй под венцом, свой свадебный образ с шикарным букетом из белых роз, обручальное кольцо и выступления звезд. Для молодоженов выступали Анна Тринчер, группа ТІК, а также Wellboy.

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Лимузин в подарок и $5 тыс. для ВСУ: блогер Анастасия Талпа сыграла роскошную свадьбу / 5 изображений

Не обошли стороной и вопрос о подарках — молодая семья получила много необычных презентов. К примеру, друг пары и известный блогер Денис Поветкин вручил им ключи от купленного лимузина. Свадьба не обошлась и без помощи ВСУ — один из гостей сделал пожертву в размере $5 тыс.

Известно, что это уже вторая по счету свадьба для Анастасии — первый ее брак был с бизнесменом Дмитрием Талпой, за который у них появилась дочь. Кстати, теперь блогер взяла фамилию мужа и изменила подписи в соцсетях.

В начале сентября в Украине была еще одна громкая свадьба — Алексей Суровцев сыграл свадьбу со своей экс-супругой Ксенией. Пара также устроила церемонию в загородном комплексе под Киевом, где радовали друзей.